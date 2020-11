Meetsysteem: ‘Hoe slecht ik me ook voel, ik zal altijd grapjes proberen te maken’

Na zijn goed ontvangen debuut heeft de Amsterdamse synthpopmuzikant Ricky Cherim (29), beter bekend als Meetsysteem, opnieuw een album afgeleverd vol mysterieuze liedjes met mooie mompelzang waarin hij op luchthartige toon zware onderwerpen bezingt, Cr:GO. „Het album gaat over het overkomen van angsten en depressies”, zegt Cherim. „Daar heb ik het afgelopen jaar meer mee geworsteld, omdat het leven stressvol en onzeker is geworden.” Nummers gaan over de klimaatcrisis en het einde van de wereld (‘Sidda’) of opkomend rechts-extremisme (‘L.I.W.W’, Liefde is Wat de Wereld Wil).

Zinnen als ‘je kijkt naar de kippen voor je levensraad’ zijn parels van metaforen over populisten die haatzaaien en dom anderen nakakelen. „De presidentsverkiezingen in de VS zaten bijvoorbeeld zo op het randje”, zegt Cherim, die opgroeide in Amsterdam als zoon van een Amerikaanse vader en Nederlandse moeder. „Het hele concept van het album was hoe je de verschillen tussen mensen kan overbruggen en verder kan gaan binnen de context van een onheilspellende toekomst.”

Hoe onheilspellend die wereld kan zijn, merkte Cherim daags voor het uitbrengen van de plaat. Nadat NRC een artikel publiceerde over de beschuldigingen van seksueel wangedrag door kunstenaar Julian Andeweg, hoorde hij dat een man die had bijgedragen aan zijn album er mogelijk bij betrokken was. Hij speelde piano op ‘Tweede Herfst’, een interlude. „Ik ben er kapot van”, zegt Cherim. Hij postte een verklaring op Instagram waarin hij zei „geschokt, misselijk en verward” te zijn en de man „geen podium te willen bieden”.

Cherim besloot het nummer meteen van zijn album af te halen. Het vinyl moet opnieuw geperst – de eerste druk kan hij weggooien – maar het album komt vrijdag wel digitaal uit. ‘Tweede Herfst’ is vervangen door ‘Derde Herfst’, een beatloos intermezzo, dat Cherim „overigens ook beter vindt passen”.

Cherim trekt zich het woeden der gehele wereld aan, maar dat hoor je niet altijd in zijn muziek. Met Gotu Jim maakte hij het supercatchy ‘Dimensies’, een vrolijk nummer over een parallel universum waarvan we stiekem allemaal onderdeel zijn (denk: The Truman Show). De hoge, in autotune doordrenkte stem van Gotu Jim past perfect bij de suikerroze virtualrealitywereld uit de videoclip. Op het energieke hiphopnummer ‘Het Zwarte Gat’ rapt Ray Fuego duister over het heelal op een zonnige steeldrumbeat. Dat contrast tussen tekst en toon kiest Cherim niet bewust. „Het is gewoon mijn persoonlijkheid”, zegt Cherim. „Hoe slecht ik me ook voel, ik zal altijd grapjes proberen te maken.”

Hiphopverleden

Soms hoor je moderne trance-invloeden van andere artiesten die ook hun muziek uitbrengen op het Rotterdamse Nous’Klaer-label (zoals Oceanic en Melatonin Man) maar je hoort vooral het hiphopverleden van Cherim terug. Typerend is de manier waarop hij zingt (en spreekt): hij strooit „de woorden die het dichtst tegen de binnenkant van zijn mond liggen” losjes over de muziek, een techniek die hij van rappers afkeek voor wie hij vroeger beats maakte. „Ik rap niet, maar het is wel hetzelfde principe: er is een beat en daar gooi ik iets overheen. Veel van mijn nummers zijn ook opgebouwd als een rapbeat: synth, drum, dat een beetje loopen, klaar.” Eigenlijk was zijn debuutalbum Geen Signaal (2019), dat hem optredens op festivals als Lowlands en Eurosonic opleverde, helemaal op hiphop geïnspireerd, vertelt hij.

Dat is niet zo gek. Zijn broer voerde hem als kind A Tribe Called Quest en De La Soul; zelf luisterde hij graag naar jazz- en soulmuzikant Gil Scott-Heron. Hij bouwde beats met Garage Band op de oude Apple-computer van zijn grote broer, rapte zelf – „echt met zo’n piepstemmetje” – en liet zijn zusje de refreintjes inzingen.

Op zijn twintigste woonde hij een jaar in New York. Daar volgde hij een cursus om elektronische muziek te leren maken. Hij overleefde op een obersalaris en woonde met vijf man in een appartement voor twee. Zijn klasgenoten maakten emotionele house met veel bas. Cherim werd uitgelachen om de steriele tech-house die hij toen maakte. „Dat vonden zij maar saai en gelikt. Ik schaamde me ineens kapot. Wat ben ik aan het doen, dacht ik, dit is toch totaal niet wie ik ben?”

Hij ontmoette een vriendin die naar The Smiths luisterde en naar de emotionele indie van Fleet Foxes. „New York heeft mij de eerste impuls voor Meetsysteem gegeven”, zegt Cherim. De naam werd een paar jaar later door een studiegenoot bedacht. Cherim ging muziek maken die dichter bij hemzelf lag: poëtische popliedjes in de geest van Eefje de Visser die hem ook consequent de vergelijking met Spinvis opleveren. „Het wordt natuurlijk irritant na een tijdje, maar het is ook superbegrijpelijk.”

Essentieel voor zijn muzikale ontwikkeling was beste vriend en sparringpartner Tammo Hesselink (Melatonin Man) die hij leerde kennen in het eerste jaar van hun studie wiskunde. „Tammo geeft concrete feedback: ‘Dit intro moet je naar achteren verplaatsen.’” Inmiddels is juist de opbouw van de nummers een sterk punt. Neem ‘Noch de Sterren van de Hemel’ waar een langgerekte synthesizertoon op filmische wijze zorgt voor spanning. Je hoort dat Cherim ook als componist voor film en media werkt.

Zijn vorige album verbeeldde de warmte en onbezorgdheid van de stad Amsterdam, zegt hij zelf. De nummers op Cr:Go noemt hij „grauw”. Hij vindt dat zijn tweede album „een killer geluid” heeft, dat past bij de stad Rotterdam. „Ik vond dit album kil, chaotisch en zwaar. Dit wordt echt lastig voor mensen die een prettig in het gehoor liggend Meetsysteem hadden verwacht, dacht ik. Maar ik hoor van veel mensen dat ze het nog steeds vrolijk en mooi vinden.”

