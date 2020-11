Jihadisten executeren tientallen dorpelingen in Mozambique

Jihadisten in het noorden van Mozambique hebben met de onthoofding van tientallen dorpelingen een van hun meest gruwelijke aanvallen tot nu toe uitgevoerd sinds ze in 2017 in het gebied actief zijn. Volgens staatsmedia in Mozambique werd een voetbalveld in een dorp in de provincie Cabo Delgado gebruikt voor de executie van meer dan vijftig dorpelingen.

De aanval begon op vrijdagavond. Jihadisten vielen het dorp Nanjaba binnen, en staken huizen in brand. Volgens ooggetuigen werden twee dorpelingen onthoofd en een aantal vrouwen ontvoerd. Een andere groep strijders viel afgelopen weekend het dorp Muatide binnen, waar de massa-executie plaats vond. Na de onthoofding werden hun lichamen in stukken gehakt.

Provincie voelt zich verwaarloosd

De opleving van het geweld in het noorden van Mozambique is volgens veel analisten een reactie op de vondst van grote gasvelden voor de kust van het land. De provincie Cabo Delgado voelt zich al decennia verwaarloosd door de machthebbers in de hoofdstad Maputo, die in het verre zuiden van het land ligt. Door de komst van grote internationale energiebedrijven en hun beveiligingsbedrijven naar Cabo Delgado werd de lokale smokkelindustrie verstoord die al jaren actief is op de grens tussen Mozambique en Tanzania. De georganiseerde misdaad gebruikt nu de gegronde klachten van lokale bevolking over afwezige overheid om steun voor hun verzet te vergaren. Dorpelingen die weigeren zich aan te sluiten bij de jihadisten worden vermoord.

Toen de opstand in 2017 begon, werden de jihadisten Al Shabaab genoemd, hoewel ze geen link hebben met de gelijknamige groepering die al jaren in Somalië actief is en banden onderhoudt met Al-Qaida. De groepering die nu actief is in het noorden van Mozambique heeft juist trouw gezworen aan de concurrent Islamitische Staat. In een webinar over het conflict vorige maand zei analist Jasmine Opperman dat onder de jihadisten nu ook strijders uit Kenia en Somalië opduiken.

Russische huurlingen

Mozambique heeft vooralsnog het aanbod van buurlanden afgeslagen om het leger te hulp te schieten. Het Russische huurlingenbedrijf Wagner was tot begin dit jaar actief, maar trok zich na grote verliezen terug van het slagveld. De Zuid-Afrikaanse huurlingengroep Dyck Advisory Group is sindsdien het meest actief in de lucht met helikopters, die de kampen van de jihadisten aanvalt.

Er zijn bij de gevechten meer dan 2.000 doden gevallen en tienduizenden Mozambikanen zijn op de vlucht. Eind oktober verdronken meer dan 54 Mozambikanen toen de boot waarmee ze naar de provinciehoofdstad Pemba probeerden te vluchten, omsloeg. In de afgelopen weken zijn honderden dorpelingen uit het noorden per boot gevlucht naar het zuiden.