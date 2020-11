Mariya Russell: ‘Ik heb voor mijn vrijheid gekozen’

De Amerikaanse Mariya Russell is een zogeheten First Only Different (F.O.D.), iemand die als eerste vertegenwoordiger van een minderheidsgroep een vooraanstaande positie bereikt. Russell werd in september 2019 als eerste zwarte vrouwelijke chef-kok bekroond met een Michelinster voor restaurant Kikkō in Chicago. Misschien is dat het lot van de F.O.D., dat je dan dus opgezadeld wordt met de last van extra verantwoordelijkheid – of je die wilt of niet. Driekwart jaar later, in juni van dit jaar, kondigde Russell alweer aan samen met haar man en sous-chef, Garreth Russell, Chicago en de restaurantwereld te verlaten. Zo kwam er abrupt een einde aan de opkomst van een van Amerika’s culinaire beloftes.

Russell is met haar man net twee weken op Hawaï, waar ze nu woont, wanneer ik haar via Skype spreek over het roerige afgelopen jaar.

Russell wordt geboren in Springfield, Ohio, in een gezin van vijf dochters en een familie voor wie religie, de kerk en uitgebreide familiemaaltijden belangrijk zijn. „Ik besefte al vroeg dat ik van koken hield en bakte eieren voor mijn zusjes. Mijn ouders kookten graag en ik hield van het familiegevoel en de saamhorigheid die gepaard gaan met eten.”

Ze vertrekt naar Chicago voor een culinaire opleiding en vind daarna pas na zes maanden werk. Was dat omdat ze als zwarte vrouw in een wittemannenwereld doordrong?

„Waarschijnlijk wel, maar toen dacht ik er niet op die manier over. Ik was nog maar zeventien en naïef. Sommigen keken me verbaasd aan als ze me zagen, maar veel mensen hebben me ook geholpen.”

Het eerste restaurant waar ze wordt aangenomen is Uncommon Ground in Chicago. Daar leert ze de kneepjes van het vak en wordt ze uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen. Ze vertelt met een grote lach hoe het werk haar aanvankelijk tegenviel. Ze verbrandde zich constant, moest ver reizen van huis naar werk en maakte lange dagen.

„Het was echt heftig. Maar toen ik eenmaal mijn draai had gevonden, begon ik ervan te genieten. Om goed te worden, moet je alles perfectioneren en steeds hetzelfde doen tot het vanzelf gaat, terwijl iedereen om je heen druk bezig is en van alles roept. Het heeft iets meditatiefs om continu dezelfde handeling te herhalen. Ik probeerde het gevoel van volmaakte rust te vinden in de chaos die de keuken was.”

Inventief en intiem

Na Uncommon Ground werkt ze in verschillende restaurants in Chicago, waaronder Senza, waar ze sterrenchef en restaurateur Noah Sandoval ontmoet.

„Ik heb in drie verschillende restaurants met Noah gewerkt en mede dankzij hem geleerd mijn vaardigheden te perfectioneren. Noahs stijl van koken was inventief en intiem. Dat gevoel van vroeger dat ik bij eten had, dat idee van familie bij elkaar, mijn jeugd, het kwam allemaal terug. Het gaf me zoveel zelfvertrouwen en dat heeft me echt geholpen in mijn ontwikkeling.”

Hoewel ze mede dankzij Sandoval het plezier in professioneel koken hervindt, besluit ze met haar echtgenoot haar geluk te beproeven in Charleston, South Carolina. Haar familie fronst de wenkbrauwen en heeft bedenkingen over een verhuizing naar het zuidelijke Charleston, waar de voormalige plantages tegenwoordig dienstdoen als toeristische trekpleister en racisme een realiteit is voor de zwarte gemeenschap. Russell zelf ziet er geen kwaad in; haar man komt hier vandaan en heeft er vrienden. Ze zal er uiteindelijk drie jaar blijven, zij en haar man werken er in verschillende restaurants.

Foto Instagram/mariyaleniserussell

„Het was geen goede plek voor me. Mijn man en ik hadden altijd tegenovergestelde ervaringen. Maar goed, hij is wit, dus hij merkt nergens iets van, staat op, doet zijn ding. We zijn een gemengd stel, als we samen over straat liepen, kregen we óf zo’n nadrukkelijk goedkeurende glimlach óf afkeurende blikken. De manier waarop mensen daar op mijn zwarte huidskleur reageerden, was ongelooflijk.”

Russell noemt haar vader ‘pro-Black’. Op de vraag of haar activistische vader geen moeite had met haar witte echtgenoot, moet ze hard lachen. „Het was aanvankelijk moeilijk, maar uiteindelijk begreep hij wel dat je een goed mens kunt zijn als wit persoon. Het had ook allemaal te maken met het racisme dat hij als zwarte man had meegemaakt.”

Rondvliegende kogels

Als de witte racist Dylann Roof op 17 juni 2015 in Charleston negen zwarte kerkgangers doodschiet, is Russell om de hoek van de kerk aan het werk in een restaurant. Overal ligt glas vanwege de rondvliegende kogels.

„Dat was heel eng. Ik vind het moeilijk om dat onder woorden te brengen. Het is absurd dat er mensen zijn die je niet als mens zien, puur vanwege hoe je eruitziet.”

Als haar vader overlijdt, gaat ze terug naar Chicago om dichter bij haar moeder te zijn. Wanneer Sandoval haar vraagt voor zijn nieuwe, Japans geïnspireerde restaurant en bar Kikkō en Kumiko, gaat het snel. Russell leidt Kikkō, dat als een sushibar is ingericht, haar man is haar sous-chef bij Kumiko. Ze is van huis uit opgegroeid met soul- en Southern food, bekwaamt zich als chef in de gastronomie, duikt voor Kikkō en Kumiko in de Japanse keuken en voegt daar het warme familiegevoel van vroeger aan toe. „Ik hou ervan als een gerecht simpel lijkt, maar complex is en rijk aan smaak.”

Signatuurgerechten als agedashi tofu en gekaramelliseerd Japans melkbrood met honingijs en truffel worden geprezen in de pers. Russell is ‘one to watch’, Michelin prijst de inventiviteit van de gerechten en Time noemde Kumiko een van de honderd beste bars ter wereld. Russell krijgt het allemaal maar zijdelings mee. Ze heeft de lat voor zichzelf zo hoog gelegd dat het werk haar leven overneemt.

„Meestal zag ik die artikelen vluchtig op mijn telefoon, terwijl ik onderweg was naar mijn werk. Ik had geen tijd ervan te genieten. Er moest van alles gebeuren: een afwasser die niet kwam opdagen, het eten voorbereiden, de gasten vermaken, nieuwe gerechten verzinnen. Ik werd er door opgeslokt.”

De druk om aan de verwachtingen te voldoen wordt haar te veel. Ze gaat niet meer naar het toilet en eet niet meer. Ze heeft een alarm op haar mobiel om niet te vergeten te eten, maar dat negeert ze.

„Ik was uitgeput en ging geestelijk hard achteruit. Ik werd suïcidaal, dacht: ik kan doorgaan, maar ik kan me ook voor een auto gooien. Ik wist dat het erger zou worden als ik niks zou doen, dus mijn man en ik besloten het een jaar vol te houden en dan weg te gaan.”

Black Lives Matter

Toen Kikkō bekroond werd door Michelin en Russell de eerste zwarte, vrouwelijke chef-kok met een ster werd, wist ze dus al dat ze zou vertrekken. Ze verkoos „peace over passion”.

Als ik haar voor het eerst benader, is ze net weg bij Kikkō en zijn de Black Lives Matter-demonstraties in Amerika losgebarsten. „Het Amerikaanse systeem is niet gebouwd voor mensen die eruitzien zoals ik. Mensen gaan dood, omdat ze zwart zijn. Het moet echt op de schop, anders blijft de ongelijkheid voor mensen zoals ik.”

Russell noemt de Breonna Taylor-zaak als voorbeeld, de zwarte vrouw die in haar huis werd doodgeschoten door politie. De agenten zijn niet vervolgd.

Nadat ze Chicago verliet, heeft ze eerst met haar man een roadtrip gemaakt. Inmiddels wonen ze op Hawaï. Ze wil er een culinaire website opzetten om kinderen te leren koken.

„Ik heb voor Hawaï gekozen, omdat het heel divers is en niet voelt als Amerika. Ik ben geen patriot, dat ben ik nooit geweest en ik heb er als zwarte vrouw alle reden toe. Ik heb voor mijn vrijheid gekozen, niet alleen in mijn werk, maar ook in mijn leven, omdat ik met rechte rug en kin omhoog over straat wil kunnen lopen.”