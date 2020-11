Tijdens mijn wekelijkse bezoek aan de supermarkt vraag ik de dienstdoende vakkenvulster of ze ook lasagnebladen in het assortiment hebben. Uiterst resoluut antwoord ze: „Helaas meneer, het zijn geen Franse weken.”

Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl