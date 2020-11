In Washington zijn ze niet gerust op het vertrek van Trump

De mensen die hun protestborden aan de hekwerken rond het Witte Huis hebben opgehangen weten wel hoe ze het president Trump zouden zeggen. ‘Trump, you’re fired!’, staat op de meest voor de hand liggende. ‘Stop met janken, begin in te pakken’, op een andere. Of: ‘Huisuitzettingsbevel’.

Ook elders in de linkse hoofdstad Washington wordt Trumps verlies hem met plezier onder de neus gewreven. Van graffiti op de vele met houtplaten dichtgetimmerde winkels, banken en hotels tot stoepkrijtletters op een trottoir rond Dupont Circle: Trump, you lost.

Maar zijn er ook mensen ín het Witte Huis die de president duidelijk kunnen maken dat hij geen tweede termijn heeft kunnen winnen – als ze dat al willen?

De Trump-familie houdt de rijen strak gesloten, in ieder geval naar buiten. Dochter Ivanka en first lady Melania echoden ook zondag, dus na Joe Bidens zaterdag door alle media vastgestelde zege, nog de presidentiële verdachtmakingen over de stembusgang. Door op te roepen dat alle „legale stemmen” geteld moeten worden, suggereerden ze dat er blijkbaar ook illegale stemmen zijn uitgebracht.

De mannen gaan er hard in

De mannen in de familie gaan er nog harder in. Zoon Don Jr. suggereerde donderdag dat „het beste zou zijn voor Amerika als Donald Trump een totale oorlog begint”. Zoon Eric benadert het vooralsnog juridisch: hij staat Trumps privéadvocaat Rudy Giuliani bij in de rechtszaken die deze week in meerdere staten worden begonnen tegen de vermeende kiesfraude.

Maandag schaarden ook prominente partijgenoten als Senaatsfractieleider Mitch McConnell en minister van Justitie William Barr zich achter de argwaan die de president zaait.

Het Witte Huis was de afgelopen maanden, tijdens de onrustige protestzomer van 2020, al met betonblokken en ijzeren hekken versterkt tot een vesting. Maar maandagochtend werden aan de zuidkant nog verse barrières aangevoerd door vorkheftrucks. Dit alles tezamen maakt dat niet alle linkse Amerikanen erop vertrouwen dat er een vreedzame machtsoverdracht komt.

Ik durf pas op 14 december opgelucht adem te halen

Maandag rond lunchtijd, op de eerste werkdag na Joe Bidens aanwijzing als winnaar, meldde Trump het ontslag van zijn minister van Defensie, Mike Esper. Trump botste in de zomer met hem en een deel van de legertop, toen zij zich misbruikt voelden in een publiciteitsstunt van de president. Trump liet een parkje vol betogers nabij het Witte Huis schoonvegen door federale ordetroepen, die flitsgranaten en traangas inzetten.

De hoge militairen spraken hun ongemak uit over de krijgsretoriek van de president, die opperde dat het leger moet worden ingezet tegen betogers.

Black Lives Matter-plaza

Onder de activisten op de tot Black Lives Matter-plaza omgedoopte noordzijde van het Witte Huis leeft sindsdien al argwaan of de president vrijwillig afstand zal doen van de macht. „Als-ie dat niet doet, klimmen de hordes hier over de hekken”, voorspelt Mike McMullin, een gepensioneerde artdirector van het Pentagon, die nu mensen laat schilderen aan een gesamtkunstwerk om „de positieve energie te laten stromen”. McMullin hoopt wel dat er „geen rechtse milities rotzooi komen trappen”.

Een andere omstander zegt dat hij „pas op 14 december opgelucht durft adem te halen”. Dat is de dag dat de staten hun kiesmannen voor het Electoral College gaan toewijzen. Tot hilariteit van aanwezige betogers rijdt een zwarte truck luid toeterend voorbij: op de zijkant staat Moving Masters – een verhuisbedrijf.

Dat Trump zich – vooralsnog gesteund door zijn partij – verschanst in zijn gefortificeerde Witte Huis, vindt Crystal Smith „beschamend”. De moeder uit Maryland heeft haar dochter en een vriendin meegenomen om het Witte Huis te zien: „Het huis van het volk”, zoals het ook wel heet.

De jonge vrouwen antwoorden ad rem op de vraag wie Trump het nieuws over zijn verlies moet brengen. „Melania, als ze hem de scheidingspapieren overhandigt.”