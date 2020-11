Hogerhuis VK verwerpt omstreden clausules brexitwet Johnson

Het Britse Hogerhuis heeft in meerderheid voor het schrappen van omstreden clausules uit de brexitwet van Boris Johnson gestemd. Daarbij gaat het om afspraken over Noord-Ierland, die zouden indruisen tegen de afspraken die met de Europese Unie zijn gemaakt over uittreding. Dat meldt persbureau Reuters.

In het wetsvoorstel staat onder meer beschreven dat het VK af wil van verplichting dat bedrijven in Noord-Ierland bij het exporteren naar de rest van het VK speciale formulieren moeten invullen. Ook stond er dat het VK zich kon onttrekken aan afspraken over staatssteun aan bedrijven die actief zijn in Noord-Ierland.

Volgens Johnson staan de clausules alleen in het wetsvoorstel als verzekering, mocht het mis gaan met afspraken die momenteel worden gemaakt met de EU over het verkeer van personen en goederen tussen Ierland, Noord-Ierland en de rest van het VK.

Vorige maand begon de Europese Commissie ook al een juridische procedure tegen het Verenigd Koninkrijk vanwege het schenden van afspraken in het uittredingsverbod met het wetsvoorstel.

