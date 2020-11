Hoe Hongkong de protestbeweging in Thailand inspireert

Ze gebruiken paraplu’s en helmen als bescherming tegen de waterkanonnen. Via de app Telegram bepalen ze op het laatste moment waar ze gaan demonstreren. En met handgebaren communiceren ze of ergens in de mensenmassa nog behoefte is aan maskers, helmen of paraplu’s.

De gelijkenissen tussen de demonstraties in Hongkong eerder dit jaar en die in de Thaise hoofdstad Bangkok nu dringen zich op. Joshua Wong, een van de bekendste demonstranten uit Hongkong, heeft zich voor de Thaise zaak uitgesproken en ging zelfs demonstreren voor het Thaise consulaat in Hongkong om zijn steun te betuigen. Drie overeenkomsten en twee verschillen tussen de protesten.

Overeenkomst 1: Het hogere doel

Zowel in Hongkong als nu in Bangkok ging het de demonstranten in essentie om een democratischer systeem. Vervolgens verschillen de inhoudelijke eisen natuurlijk van karakter. Maar in zowel Thailand als Hongkong blijken die eisen fluïde naarmate de tijd verstrijkt.

In Hongkong hielden de protesten maandenlang aan. De eerste aanleiding was een wet die het mogelijk zou maken om verdachten uit te leveren aan China. Die wet werd teruggetrokken, maar daarna waren de protesten niet voorbij en eisten de demonstranten ook algemeen kiesrecht en onafhankelijk onderzoek naar het geweld van de politie tijdens de demonstraties. Wat ze kregen: een strenge veiligheidswet waarmee China de opstand stevig de kop heeft ingedrukt.

In Thailand hielden meerdere groepen demonstranten er verschillende eisen op na, lijstjes met soms wel tien eisen. In de afgelopen weken hebben ze die teruggebracht tot een kortere gezamenlijke lijst van drie keer een R: resign, rewrite, reform. Ze willen dat premier Prayuth Chan-ocha opstapt, dat de grondwet herschreven wordt en dat de rol van het koningshuis wordt hervormd.

Thailand hield vorig jaar voor het eerst sinds een staatsgreep in 2014 verkiezingen. Alleen richtte de legerleiding het kiesstelsel vooraf zó in dat overduidelijk was dat oud-generaal Prayuth aan de macht zou blijven. De senaat is bijvoorbeeld helemaal in handen van de militairen. Daartegen komen de demonstranten nu in opstand.

Overeenkomst 2: Thee met melk

Het zijn vooral studenten en jongeren die de straat op gaan en online van zich laten horen. Op sociale media heeft de pro-democratiebeweging al maanden een eigen hashtag. Activisten in Hongkong, Thailand en Taiwan verenigen zich in de #MilkTeaAlliance, naar de varianten zoete thee met melk die ze graag drinken.

De #MilkTeaAlliance heeft iets schattigs. Er gaan online zoete plaatjes rond van getekende kopjes thee, hand in hand met vlaggetjes erbij. In Hongkong kun je er online T-shirts van bestellen. Maar wat de jongeren bindt is minder onschuldig: frustraties over een autoritaire overheid. „Zij vechten voor vrijheid, net als wij”, zei een Thaise demonstrant tegen The Atlantic over de beweging. Ze strijden tegen een overheid die niet luistert en vaak straffeloos optreedt tegen burgers.

De MilkTea-beweging blijft niet beperkt tot de online wereld. In Taiwan gaan activisten de straat op uit solidariteit met de Thai en hetzelfde gebeurt in Hongkong – meestal verzamelen ze voor ambassade of consulaat. En in Bangkok demonstreerden op 1 oktober, de nationale dag van de Chinese Volksrepubliek, Thai om aandacht te vragen voor mensenrechten en de onderdrukking van Oeigoeren in China.

Overeenkomst 3: Wees als water

Net als in Hongkong proberen de Thai een kat-en-muisspel met de autoriteiten te spelen door vaak van locatie te veranderen en pas op het laatste moment bekend te maken waar ze precies heen gaan. Be like water, zoals de demonstranten in Hongkong zich door actiefilmheld Bruce Lee lieten inspireren.

In het begin van de protesten in Bangkok verliep dat rommelig, maar de afgelopen weken hebben de demonstranten opgeschaald én zijn ze professioneler geworden. Aanleiding daarvoor was dat premier Prayuth de noodtoestand afkondigde, waarbij bijeenkomsten van meer dan vijf mensen waren verboden.

Dat lokte een sterke tegenreactie uit waarbij jongeren juist massaal de straat op gingen. Prayuth schaalde noodgedwongen weer af. Hij noemde dat een eerste stap in de-escalatie, maar het was duidelijk dat zijn tactiek om een einde te maken aan de demonstraties was mislukt.

Boven: Bangkok op 18 oktober, onder: Hongkong in juli 2017. Jack Taylor/AFP en Anthony Wallace/AFP

Verschil 1: Geweld

In Hongkong verliepen de demonstraties grimmiger en agressiever dan nu in Bangkok. Brandbommen, het molesteren van metrostations, geweld en gebruik van traangas van de politie tegen demonstranten waren aan de orde van de dag. De jongeren filmden het geweld en lieten de video’s vervolgens viral gaan.

Thailand heeft zeker ook een geschiedenis van het neerslaan van protesten, maar dit keer betrachten beide partijen, zowel demonstranten als politie, een zekere terughoudendheid. Beide willen graag de sympathie van de rest van de Thaise bevolking behouden. Er gaan ook geregeld groepen tegendemonstranten op straat die hun steun aan de monarchie uitspreken, en ook bij hen proberen de jongeren confrontaties uit de weg te gaan.

Desalniettemin hebben de Thaise autoriteiten al tweemaal waterkanonnen ingezet. De eerste keer was op de avond na het afkondigen van de noodtoestand. Toen gebruikten ze een blauwe, irriterende vloeistof om de massa uit elkaar te drijven. Net als in Hongkong – maar premier Prayuth gaf later toe dat het geen goed idee was, dat Thailand „geen betere maatschappij wordt door het gebruik van waterkanonnen”.

Afgelopen zondag gebruikte de politie toch weer waterkanonnen, ditmaal met gewoon water, toen duizenden demonstranten koers zetten naar het paleis van de koning. Verder geweld blijft vooralsnog uit, al arresteert de politie wel af en aan leiders van de beweging. Meestal op verdenking van opruiing.

Verschil 2: De mogelijke uitkomst

In Hongkong heeft China met de veiligheidswet een einde gemaakt aan de protesten. Ook zijn de verkiezingen uitgesteld tot september volgend jaar. In Thailand probeert premier Prayuth te laten zien dat hij de eisen van de demonstranten wel serieus neemt, maar dat aanpassingen „via het parlement” moeten. Onlangs sprak het parlement over het aanpassen van de grondwet en er is een speciale commissie in het leven geroepen. Daar hebben de demonstranten weinig verwachtingen van.

Koning Rama X brengt het grootste deel van zijn tijd door in Duitsland, een van de redenen dat de jonge Thai op hem zijn afgeknapt. Hij liet zich afgelopen weken, vast niet toevallig, ineens meer in Bangkok zien.

De kans dat er iets structureels aan de rol van het koningshuis verandert is echter zeer klein. Afhankelijk van het uithoudingsvermogen van de demonstranten ligt het meer voor de hand dat er gevolgen voor de politiek zullen zijn. Als de protesten maandenlang volhouden, zou het aftreden van premier Prayuth of het uitschrijven van nieuwe verkiezingen een politiek offer kunnen zijn.

