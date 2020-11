Gianfranco Rosi: ‘Voor ik film, wil ik eerst deel van iemands leven worden’

Zo observerend en stil als zijn films zijn, zo luid en aanwezig is Gianfranco Rosi (56). „Zijn we al begonnen dan?”, roept hij op de tennisclub van het Lido als hij na vijf minuten roddel en grappen serieus dreigt te worden.

Op het filmfestival van Venetië gaat in september Notturno in première, vrucht van drie jaar reizen langs de randen van het voormalige IS-imperium in het Midden Oosten. Rosi is dit jaar de eregast van het Internationaal Documentaire Filmfestival Amsterdam. Zijn documentaires zijn tegelijk alledaags en poëtisch, observerend en symbolisch. In zijn meesterlijke Fuocoammare (2016) portretteerde hij visserseiland Lampedusa, waar migranten als aliens onder isolatiefolie naar hun doorgangskamp worden gereden; in de horrorfinale betreedt Rosi een dodenschip met de buik vol Afrikaanse lijken.

„Na Fuocoammare leek het mij logisch de zee over te steken naar een plek waar vluchtelingen vandaan komen”, zegt Rosi in Venetië. Hij is relaxed en jolig, niet geagiteerd en emotioneel zoals indertijd in Berlijn, toen hij de vluchtelingencrisis leek te willen oplossen. Het Midden-Oosten los je niet op, en Notturno is af. „Twee weken geleden sneed ik de film nog, nu moet ik in woorden vatten wat het betekent. Ik verzin het hier ter plekke.”

Waarom die soldaten die rond de paradeplaats rennen, met oorlogskreten die wegsterven en aanzwellen? De vrouwelijke Peshmerga in de loopgraven? Dat gesticht in Bagdad waar patiënten als creatieve therapie politiek toneel opvoeren? Het echtpaar dat kalm een waterpijp rookt: het geborrel gaat over in het ra-ta-ta van een machinegeweer ver in de heuvels.

Gianfranco Rosi reisde eerst acht maanden zonder camera door Libanon, Syrië, Koerdistan en Irak. Dat is zijn methode: weken, soms maanden vertrouwen – of beter: vertrouwdheid – opbouwen bij zijn ‘personages’. Vlieg op de muur worden, dat kost tijd. En bij Notturno was het extra lastig, zegt Rosi. Want: vier landen, veel personages, met steeds andere fixers, chauffeurs en crews. „Die moet je ook leren kennen want het is best intiem, al die dagen op de achterbank van een auto. En we riskeren soms ons leven.”

U had 90 uur film, hoorde ik. Hoe selecteert u?

„Dat heet montage. Oké, flauw. Het gaat mij om het ontbreken van dingen, niet zozeer om het vinden van dingen. Ik kies eerst mijn locaties en personages, breng tijd met ze door zonder camera. Dan is het wachten op het juiste licht en moment. Zo mis je wel 90 procent aan interessante momenten en eindig je met beelden die je niet voorzag.

„Maar weet u: zet je een camera op een statief dan verandert alles. Daarom wil ik eerst deel van iemands leven worden, ook omdat ik dan zie wanneer hij acteert en hoe zijn dag eruitziet. Een foto vangt een moment, maar een goede foto laat je beseffen wat daarvoor en daarna gebeurt.”

Had u nooit iets van: verdorie, jammer dat ik mijn camera nu niet heb?

„Nee, nooit! Ik haat filmen. Echt. Met een camera op mijn schouder is de vakantie voorbij. Dan wordt het pijnlijk en zenuwslopend, want het gaat altijd anders dan je verwacht. Maar zie ik achteraf wat ik wel heb, dan begint mijn film zich in mijn geest te vormen. Dan wordt het werk weer een mirakel, een feest.”

‘Notturno’ bevat een indrukwekkend shot van een onverstoorbaar paard op een heel druk kruispunt. was dat gepland?

„Zeker, ik reisde het halve Midden-Oosten af om een paard te casten dat niet cameraschuw was en charisma had. Er vielen er zestig of zeventig af … Maar nee, dat paard trof ik op de grens van Libanon en Syrië. Ik mocht daar na lang pushen filmen bij een checkpoint waar natuurlijk niks gebeurde omdat ik er was. Enfin, het was ramadan, 3 uur ’s nachts, en toen kwam dat paard kalmpjes drie kwartier voor mijn camera staan terwijl trucks om hem heen draaiden. Ik filmde door, het werd een spel: wie stopt als eerste? Het paard won.”

Misschien staat dat paard er nog steeds?

„Toen ik stopte met filmen ging hij er in galop vandoor. Vreemd. Mijn plan was dat die grens stond voor scheiding, geweld, verwoesting, misbruik, oorlog, de hel. Maar ja, dan eindig ik met zo’n paard. Niet gepland, maar het past heel goed in de stilte van deze film.”

Waarom weten we nooit waar u precies filmt?

„Het gaat mij niet om geografie maar psychogeografie. Die grenzen in het Midden-Oosten zijn nep, door IKEA – nee, door de koloniale machten verzonnen om regio’s, families en volkeren te scheiden en ontregelen. Mensen bewogen eerst vrij door die ruimte, nu werden het Syriërs, Irakezen, Libanezen, soennieten, shi’ieten, jezidi’s. Ik wil het Midden-Oosten tonen als een culturele ruimte. Maar al die terloopse beelden van overal en nergens moeten wel een structuur krijgen. Dat werd een mentale, hypothetische structuur: de randen van de IS-staat, die grenzen met nietsontziend geweld wilden wegvagen.”

U toont nooit echt oorlog …

„Wel waar. Oorlog is een bloedig golfje in een zee van verveling. Ra-ta-ta, een massamoord, dan stilte. Ik was weken aan het front, daar gebeurde nooit iets. Oorlog is eerder de angst die mensen onder de huid kruipt. Alles is rustig, maar het ligt op de loer. In Notturno laat ik de oorlog alleen horen, in de verte. Ra-ta-ta: is dat een waterpijp of een machinegeweer?”

Liep u zelf gevaar?

„Soms, het meest in het moerasgebied ten zuiden van Basra, in Irak. Prachtig die watervlaktes bij nacht, met oranje licht van petrochemische installaties! Alsof je op Mars bent. Maar het stikt daar van smokkelaars, milities en kidnapbendes die het nu vooral op Chinese oliewerkers hebben gemunt. Maar een vrij bekende Italiaan versmaden ze niet, mijn regering telt zomaar een miljoen euro neer. Het advies was dus: nooit ergens langer dan drie dagen blijven. Ik bleef er een maand. Op een nacht voeren we in een bootje toen een man op de uitkijk riep: camera uit, plat! Kwam er zo’n motorboot aan met gemaskerde mannen, kalasjnikovs en zoeklicht. Bad guys. We lieten ons in het water glijden en ontsnapten door het riet.”

Waarom die titel, ‘Notturno’ (Nacht)?

„Eerlijk gezegd: mijn plan was om alleen ’s nachts te filmen. Dan is alles onzeker: is dat een stok of een slang? Maar ja, er gebeurt bar weinig ’s nachts, dus koos ik een andere beperking: filmen bij nacht óf bewolking. Het Midden-Oosten is in Notturno niet heet, stoffig en droog, maar bewolkt, regenachtig, koud en modderig. Maar die titel behield ik. Je verandert de naam van je kind toch ook niet na een jaar?”

Retrospectief Gianfranco Rosi: De zes unieke documentaires van de eregast van IDFA 2020

De Italiaans-Amerikaanse filmmaker Gianfranco Rosi (56) is dit jaar eregast van IDFA. Hij verruilde op zijn 19de zijn medicijnenstudie in Pisa voor de filmschool van New York, werd later Amerikaanse staatsburger. Rosi’s methode is uniek en tijdrovend. Hij selecteert eerst zijn ‘acteurs’ en raakt door en door vertrouwd met ze voordat hij – liefst in zijn eentje – gaat filmen. Zodoende heeft hij slechts zes lange documentaires op zijn naam. Voor zijn zwart-wit-debuut Boatman (1993) bracht Rosi vijf jaar door aan de oevers van de Ganges, voor Below Sea Level (2001) leefde hij vier jaar onder de ‘snowbirds’: Amerikaanse nomaden die ’s winters in busjes en campers zuidwaarts trekken. Minder tijdrovend was zijn indrukwekkende El Sicario, Room 164 (2009): een beurtelings zakelijke en huilende biecht van een moordenaar van het Mexicaanse Juárezkartel die 200 mensen martelde en vermoordde. Het onderstreepte Rosi’s empatische vermogen. Rosi grossierde in documentaireprijzen voordat Sacro GRA – waarvoor hij twee jaar in een camper rond de ringweg van Rome leefde – in 2013 de Gouden Leeuw van Venetië won, tot dan uitsluitend een prijs voor speelfilms. Fuocoammare won drie jaar later de Gouden Beer van Berlijn: een suggestief en lyrisch portret van vissersrots Lampedusa, nu doorvoerkamp voor vluchtelingen en migranten. In Venetië zei Rosi na de première van Notturno geen verdere filmplannen meer te hebben. „Ik ben oud, de batterijen zijn op.” Inderdaad, dat zei hij eerder. „ Notturno was best gevaarlijk, én slopend. Wanneer ik film negeer ik familie en vrienden en eet ik alleen vlees en fast food, mijn cholestorol schiet nu door het plafond. ”

