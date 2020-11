Gevechten in Ethiopië gaan door, rebellen nemen militaire basis over

De gevechten tussen het Ethiopische leger en rebellen van de Tigray People’s Liberation Front (TPLF) gaan onverminderd door. Volgens persbureau Reuters heroverden Ethiopische militairen dinsdag het vliegveld van Humera, vlakbij de grens met Soedan, op de rebellen. De TPLF wist het federale militaire hoofdkwartier in de regionale hoofdstad Mekelle in te nemen, meldden bronnen van de federale regering.

In de Tigray-regio, in het noordoosten van Ethiopië, wordt al een week gevochten tussen regionale rebellen en het federale leger. Er zouden vorige week luchtaanvallen op militaire doelen van het rebellenleger zijn uitgevoerd nadat de TPLF volgens de regering een militaire basis had aangevallen, waarbij wapens waren gestolen.

De Tigray-regio

Vluchtelingenstroom richting Soedan

Door het geweld is een vluchtelingenstroom in de regio op gang gekomen. Volgens Soedanese autoriteiten zijn er in de afgelopen twee dagen bijna drieduizend Ethiopiërs de grens naar de oostelijke deelstaat Kassala overgestoken. Soedan zegt dat er nu al een tekort is aan onderdak, voedsel en medische verzorging terwijl de verwachting is dat meer vluchtelingen richting Soedan trekken zolang het conflict voortduurt.

In navolging van de Verenigde Naties, die eerder opriepen tot de-escalatie, heeft de Afrikaanse Unie op dinsdag de strijdende partijen opgeroepen tot een staakt-het-vuren. De regering van premier Abiy Ahmed heeft echter gezegd dat vredesbesprekingen in de regio alleen mogelijk zijn als de rebellengroep hun leiders uitlevert, gijzelaars vrijlaat en militair materieel vernietigt.

Sinds Abiy Ahmed de verkiezingen won in 2018, zijn er spanningen geweest tussen Tigrese autoriteiten en de federale overheid. De lokale autoriteiten erkennen Abiy niet als leider en hielden eerder dit jaar eigen verkiezingen, nadat Abiy vanwege corona de nationale verkiezingen had uitgesteld. Vanwege de grote hoeveelheid Tigreeërs in het Ethiopische leger wordt gevreesd dat een escalatie van het conflict tot een burgeroorlog zou kunnen leiden.