Formule 1-race Zandvoort volgend jaar in september

De Formule 1 keert volgend jaar op 3, 4 en 5 september terug naar Zandvoort. Dat staat op de kalender voor 2021 die de raceklasse dinsdag heeft gepresenteerd. Dit jaar had het autosportevenement moeten plaatsvinden in het weekend van 3 mei, maar door de coronacrisis ging dat niet door.

Nu de Grand Prix gepland staat in het najaar in plaats van in het voorjaar, vergroot dat de kans dat er vanwege een verbetering in de coronasituatie weer publiek op de tribunes mag zitten. Voor de organisatie is de aanwezigheid van betalende toeschouwers - 300.000 mensen verspreid over drie dagen - van groot belang bij het sluitend maken van de begroting. Zandvoort kreeg dit jaar van de Formule 1 de vraag of het een race wilde organiseren zonder publiek, maar dat aanbod sloeg de organisatie af.

Vooralsnog gaat de organisatie er vanuit dat het raceweekend volgend jaar met volledige toeschouwerscapaciteit gehouden kan worden. Kaartjes voor de afgelaste race in 2020 zijn ook geldig voor 2021. Alle tickets zijn uitverkocht. Mocht de Grand Prix ook volgend jaar niet doorgaan, dan kunnen kaartjeshouders ervoor kiezen hun tickets door te schuiven naar 2022 of hun geld terug te vragen.

België

Opmerkelijk is dat de race op Zandvoort één week zal worden gehouden na de Grand Prix van België op het circuit Spa-Francorchamps. Op die race komen normaal gesproken tienduizenden Nederlandse F1-fans af. De Belgische organisatie zei vorig jaar dat er door de komst van de Nederlandse Grand Prix veel minder Nederlanders naar Spa zullen afreizen. Nu er geen vier maanden tussen de races zit maar zeven dagen, bestaat de kans dat de evenementen nog meer in elkaars vaarwater gaan zitten.

In september 2021 is het 36 jaar sinds de laatste Formule 1-race op Zandvoort. Begin 2019 werd bekend dat de Grand Prix van Nederland terugkeert. Ondanks de organisatietoelage van circa 20 miljoen euro per jaar die de Formule 1 vraagt, zien het circuit en sponsors als Heineken en Jumbo vanwege de populariteit van Max Verstappen voldoende commerciële potentie in de race. Om het circuit klaar te maken, werd het voor miljoenen euro’s verbouwd. Natuurbeschermers en omwonenden uitten daar sterke bezwaren tegen.

Het Formule 1-seizoen begint volgend jaar op 21 maart in Australië en eindigt op 5 december in Abu Dhabi. Nieuw is de Grand Prix van Saoedi-Arabië, op 28 november. Er staan 22 races op de planning, en één plek die nog moet worden opgevuld. Die was eigenlijk gereserveerd voor de Grand Prix van Vietnam, maar die gaat niet door omdat er in Vietnam politieke onenigheid zou zijn ontstaan over het evenement. Vietnam zou in april voor het eerst gastheer zijn geweest van een F1-race, maar ook die werd vanwege het coronavirus afgelast.