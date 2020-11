Dit heeft IDFA dit jaar te bieden

Verenigde Staten

In Bloody Nose, Empty Pockets leggen Bill en Turner Ross de laatste, geënsceneerde maar toch echte feestnacht vast in bar The Roaring 20s in een rafelrand van Las Vegas. Waar iedereen je naam kent. Innemend groepsportret van kleurrijke collectie loners, stoners en deplorables die danst, sjanst en schranst, drank, coke en lsd doet, ruzie schopt en elkaar vergeeft. En vooral eindeloos tegen elkaar leutert, als vlooiende aapjes.

Méér deplorables in Jacinta, waar een 26-jarige dochter in moeder Rosemary’s white trash-cyclus van tienerzwangerschap, opiaten en misdaad volgt. We volgen haar door de draaideur van gevangenis, goede voornemens en verloedering; kan dochter Caylynn de cyclus wel doorbreken?

Bulletproof van Todd Chandler biedt een afstandelijke helikopterblik op de Amerikaanse veiligheidsindustrie, die massamoord in en buiten scholen in het leven riep. Angstaanjagende survivaltrainingen, extreme surveillance, hoodies van kevlar, een markt met kogelvrije schoolbankjes, metaaldetectors en panic rooms. Koele blik op een tot de tanden bewapende, wantrouwige samenleving.

‘Til Kingdom Come duikt diep in de hechte band tussen evangelicals en Israël, waar elke moment het Laatste Oordeel kan losbarsten. Verkenning van volksdeel dat fundament is van Trumps coalitie en één hartslag verwijderd was van de macht.

En wie vreest dat alle redelijkheid in de VS is vervlogen, kan troost putten uit City Hall, waar Frederick Wiseman uitgebreid – ditmaal vierenhalf uur – duikt in de complexe werking van de gemeente Boston, van stadhuis via bouwinspectie naar vuilnisman.

Rusland

Veel moois uit Rusland dit jaar. In de roman De bouwput van Andrej Platonov graven revolutionairen een bouwput voor een proletarisch woonproject. Die wordt dieper en dieper, tot niemand nog weet waarvoor hij dient. Zo gaat dat in Rusland, nog altijd vergeven van oude bouwputten van halfbakken plannen en vergeten beloftes waar kinderen nu in spelen of verdrinken. In The Foundation Pit zien we Poetins bouwputten en vervolgens YouTube-petities en -smeekbedes aan de president: rotsvast in het zadel, maar vrij impopulair getuige de vele sappige scheldpartijen online.

Liever trekt de Rus zich terug in zijn eigen wereld, zo toont het vertederende Garage People. Natalja Jefimkina betrapt in een vervallen mijnstadje mannen in hun garages. Daar drinken ze, koesteren ze hobby’s, volgen ze dromen. De één snijdt iconen, de ander oefent met zijn punkband, weer een ander marcheert in antiek uniform. Of je graaft een zinloze bouwput van vijf verdiepingen, zoals de oude Viktor.

In het boeiend vertelde Hey! Teachers! lopen de jonge Moskouse docenten Katja en Vasja stage in een mijnstadje. De felle, idealistische Katja (Russische literatuur) denkt haar leerlingen zelfreflectie en ruimdenkendheid bij te brengen en weet zich geen raad met hun provinciaalse patriottisme, racisme en botheid. Haar collega is gemoedelijker, maar het poetinistische schoolhoofd en diens twee matrones vrezen dat ook Vasja de jeugd zijn ‘westerse agenda’ oplegt. Diepe kloof tussen stad en provincie geïllustreerd.

Spannend is Welcome to Chechnya. Poetin sponsort in zijn rebelse deelrepubliek Tsjetsjenië een islamofascistisch gangsterbewind van Ramzan Kadyrov en kijkt weg bij excessen, zoals arrestatie, marteling en moord op alles wat naar LGBTQ+ riekt. Filmmaker David France volgt een NGO die ze in Moskou verstopt en asiel in Europa regelt. Maar wie durft Kadyrov openlijk aan te klagen voor zijn homopogrom?

Muziek

Ahmet Zappa beheert tot ongenoegen van de andere kinderen de erfenis en het archief van Frank Zappa (1940-1989), maar dat levert wel een rijk, bij vlagen kritisch portret op van het ongenaakbare, onnavolgbare en soms onuitstaanbare muzikale genie: Zappa.

Wie denk dat We Are The Thousand een zoetsappige internetstunt is, die heeft gelijk. Fabio Zaffagnini bracht in 2015 350 gitaristen, 250 drummers, 250 zangers en 150 basgitaren op een veldje bijeen om via een YouTube-filmpje de band Foo Fighters over te halen in zijn stadje Cesena te spelen: de Rockin’ 1000. En, lukte dat? Wat denkt u zelf? Toch val je voor de aanstekelijke vrolijkheid en voor een internet dat nu eens mensen samenbrengt en muziek die troost en verbroedert.

Parijs

Paris Calligrammes is een heerlijke ode aan een zwart-wit-Parijs in de jaren zestig. De Duitse Ulrike Ottinger arriveerde in 1962 als pop-artkunstenaar en vertrok in 1969 als filmmaker, toen de sfeer haar te sektarisch werd. Ze blijkt een bedaarde, uitstekend ingevoerde reisleider door een stad van archiefbeelden en herinneringen. Want Ottinger was overal: de Duitse diaspora, wilde modefeestjes, de homoscene, ateliers, kettingrokende intellectuelen, filmnerds, toneelrevolutionairen. En belicht ook schaduwkanten: politiek geweld rond de nasleep van de Algerijnse oorlog.

Combineer die film met Sergej Loznitsa’s verrukkelijke korte Night at the Opera. Half Parijs rukt uit om zich te vergapen aan glinsterende diamanten, tiara’s, nertsen en smokings bij de Opéra van Parijs. Een beeldcollage van één glamournacht met Maria Callas op het podium en vuurwerk na afloop: het theater van de macht.

En dan dit nog:

In The Truffle Hunters jagen fanatieke bejaarden op witte Alba-truffels in de Italiaanse regio Piedmont. Die verkopen ze voor 4.500 euro per kilo, wat gladde jongens lokt, alsmede dirty tricks: iemand vergiftigt truffelhonden. Lyrische evocatie van een subcultuur oogt licht manipulatief, zoals vorig jaar Honeyland.

Irradiated eist een groot doek; ga dus dicht voor de beeldbuis zitten bij Rithy Panhs bijna abstracte geweldssymfonie van de 20ste eeuw in splitscreen en triptieken: van Neurenberg via Auschwitz, Mao en Vietnam naar de Rode Khmer, met atoomexplosies als refrein.

Final Account laat de generatie ‘Wir haben es nicht gewusst’ voor het laatst aan het woord. De inmiddels overleden Luke Holland sprak gewone Duitsers die volop fluisterden over concentratiekampen, maar niet hardop durfden te praten, laat staan iets te ondernemen.

In Downstream to Kinshasa stomen verminkte slachtoffers van de zesdaagse slag rond mijnstad Kisangani in 2000 per boot de Congo op om hun recht te halen in hoofdstad Kinsasha. Sterkte daarmee, maar de reis is net zo belangrijk als het reisdoel voor deze veerkrachtige mensen.

Please Hold the Line volgt in heel Oost-Europa monteurs die flatjes of dorpelingen aansluiten op internet. En dan hoor je nog eens wat: soms treurig, soms hilarisch, soms filosofisch, soms schokkend, soms gewoon vreemd.