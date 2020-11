Deze editie van IDFA kijk je samen, ook online

Het Internationaal Documentaire Filmfestival Amsterdam verloopt dit jaar hybride. De openingsfilm Nothing but the Sun wordt op woensdag 18 november puur online vertoond. Als donderdag dan volgens het huidige coronabeleid de bioscopen weer dertig bezoekers per zaal mogen ontvangen, zijn er zowel fysieke premières in Eye en Tuschinski als online-vertoningen. Een week later, op 25 november, reikt IDFA zijn prijzen uit, tot en met 6 december gaat het programma dan online door en worden in 44 theaters 7 titels vertoond: IDFA Extended.

Dit jaar presenteert IDFA 258 films en projecten, waarvan zo’n 200 nieuwe: ruim tweederde van het aanbod van 2019. Met de Amsterdamse podia, bars en restaurants gesloten en nauwelijks gasten wordt het een ingetogen 33ste editie. Wel heeft IDFA zich voorgenomen waar mogelijk de festivalervaring te simuleren. Online-vertoningen verlopen niet via een video on demand-model, ofwel: een gekochte streamer op een willekeurig moment bekijken. Bij IDFA kijk je samen: er is een blokkenschema van online-zalen – Tuschinski Online, De Brakke Grond Online – die films op een vaste tijd vertonen, met inleidingen en nagesprekken vanuit twee studio’s. Na premières kunnen ook de online-kijkers via een dashboard en een moderator vragen stellen aan filmmakers.

Volgens directeur Orwa Nyrabia dient die gesimuleerde festivalervaring zowel het publiek als de filmmakers. „Het moet geen filmconsumptie zijn, alleen thuis, er is al zoveel VOD nu. We houden vast aan voorstellingen met concrete tijden, waarbij je na afloop over de film kan praten. Dat is ook voor de filmmakers bedoeld, want een VOD-première zonder respons is vreselijk voor ze. Streaming heeft alle recht van bestaan, maar het is geen cinema.”

Voor oneline-kijkers heeft IDFA samen met het Filmfonds, Fonds 21, NFF, Cinékid en IFFR een digitaal dashboard ontwikkeld. Toch blijft volgens zakelijk directeur Cees van ’t Hullenaar streaming in de toekomst bijzaak. „De ziel van IDFA ligt in de zaal, in de gezamenlijke ervaring.”

Van ’t Hullenaar hoopt op een succesvolle 33ste editie, maar „houdt een slag om de arm”. Toen CPH: DOX, het invloedrijke documentairefestival van Kopenhagen, medio maart noodgedwongen online ging tijdens de eerste lockdown, werden in een golf van enthousiasme alsnog 113.000 online-kaartjes verkocht. In die tijd trok ook IDFA’s online collectie – deels gratis, deels betaald – dagelijks 25.000 bezoekers, zegt Van ’t Hullenaar. „Net zoveel als in heel 2019.” Dat enthousiasme is wat weggezakt. „Er is nu zoveel meer aanbod en mensen stellen hogere eisen. Alleen een video on demand verkopen is niet langer genoeg. IDFA biedt iets extra’s.”

IDFA is van 18 november tot en met 6 december. Informatie en vanaf 12 november tickets: idfa.nl

