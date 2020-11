De voor- en nadelen van een totaal vuurwerkverbod

Het kabinet overweegt het verkopen en afsteken van vuurwerk de komende jaarwisseling te verbieden, op aandringen van de Tweede Kamer, om de zorg niet nog zwaarder te belasten in coronatijd.

Voordelen

Tijdens de vorige jaarwisseling werden dertienhonderd mensen behandeld na een ongeluk met vuurwerk; negenhonderd mensen bezochten een huisartsenpost en bijna vierhonderd gewonden moesten bij de spoedeisende hulp worden behandeld. Met een verbod op consumentenvuurwerk zal dat aantal allicht minder worden.

Dat is goed nieuws voor de ziekenhuizen; de drukte tijdens de jaarwisseling op de spoedeisende hulp neemt af en ook op de intensive care en verpleegafdelingen nemen de vuurwerkgewonden geen bedden in beslag.

Om grote aantallen gaat het niet. De meeste vuurwerkslachtoffers gaan na de behandeling naar huis of moeten hooguit een of twee nachten in het ziekenhuis blijven. Maar alle beetjes helpen, zeggen de artsen.

De politie zou een tijdelijk verbod eveneens toejuichen. De jaarwisseling is een risicovol moment en vergt een grote krachtsinspanning van de organisatie, vertelt Ruud Verkuijlen, coördinator jaarwisseling bij de politie. Een vuurwerkverbod draagt bij aan eenduidigheid en overzichtelijkheid van het werk.

Niet alleen zullen er minder oploopjes zijn van mensen die gezamenlijk vuurwerk afsteken maar dat vanwege de coronabeperkingen sowieso niet mogen doen, ook kan de politie naar eigen zeggen de openbare orde beter handhaven als er geen vuurwerk wordt afgestoken. De politie hoeft zich minder te bekommeren om, bijvoorbeeld, het beschermen van hulpverleners tegen vuurwerk, en kan zich meer richten op de grotere incidenten, zoals jongeren die de politie in een hinderlaag lokken en agenten met illegaal vuurwerk bestoken. „We kunnen met zo’n vuurwerkverbod veel gerichter keuzes maken en optreden”, zegt Verkuijlen.

Verschillende agenten lopen tijdens de jaarwisseling bovendien een gehoorbeschadiging op, en moeten ook met ander letsel soms een beroep doen op medische zorg. Ook de burgemeesters in het Veiligheidsberaad zijn voor een tijdelijk verbod. Dat waren ze kort na de vorige roerige jaarwisseling overigens ook al. Toen spraken zij in een verklaring uit „dat vuurwerk, ook legaal, leidt tot branden en andere gevaarlijke situaties en een katalysator is geworden voor normloos gedrag”.

Drie jaar geleden adviseerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid al een verbod op het verkopen en afsteken van vuurpijlen en knalvuurwerk, dat volgens de raad bijdraagt aan wanordelijkheden. „Bij geen enkel ander feest in Nederland vallen zo veel gewonden als bij de viering van Oud en Nieuw. Daarnaast vinden er tijdens de jaarwisseling op grote schaal verstoringen van de openbare orde plaats, variërend van autobranden, vernielde afvalcontainers en geluidsoverlast tot openlijke geweldpleging. In totaal gaat het om zo’n elfduizend incidenten.”

Je zou zeggen dat met een verbod het gebruik van illegaal vuurwerk zal toenemen, maar daar zegt de politie alert op te zijn. Er zijn grote hoeveelheden onderschept en de handel in buitenlands vuurwerk per postpakket is volgens Verkuijlen zelfs „tot stilstand gekomen”. Problematisch is nog wel het vuurwerk dat vanuit België en Duitsland per autobusje over de grens wordt gebracht en vanuit de auto of in garageboxen wordt verhandeld. „Wij vragen iedereen die dat signaleert dat te melden, want het gaat veelal om professioneel, levensgevaarlijk vuurwerk.”

Andere voordelen van een tijdelijk vuurwerkverbod zijn dezelfde als die voorstanders van een totaalverbod al jaren als argumenten aandragen: een einde aan de geluidsoverlast, geen uitstoot van grote hoeveelheden schadelijk fijnstof in de lucht, minder afval op straat en geen stress bij kwetsbare personen en bij dieren.

Een nadeel van een mogelijk vuurwerkverbod is dat er grote hoeveelheden vuurwerk moeten worden opgeslagen. Foto Bart Maat/ANP

Nadelen

Het afsteken van vuurwerk geldt als immaterieel erfgoed, dat Nederland door Unesco wordt verondersteld te inventariseren en te beschermen, een traditie die door generaties wordt doorgegeven om de identiteit van een gemeenschap tot uitdrukking te brengen en te versterken. Zoals ook de viering van Koningsdag en Sinterklaas, of de vierdaagse in Nijmegen.

Een tijdelijk vuurwerkverbod komt uitgerekend op een moment, tijdens de coronacrisis, dat veel mensen behoefte hebben de ellende van zich af te knallen. De coronacrisis verhindert bovendien de organisatie van evenementen, zodat ook vuurwerkshows niet kunnen worden gehouden. Gemeenten zijn druk bezig met het verzinnen van alternatieven.

Een verbod zou ook de betrouwbaarheid van de overheid niet vergroten. Kort na de vorige, rumoerige jaarwisseling werd immers al besloten tot een verbod, vanaf de komende jaarwisseling, op de verkoop en het afsteken van knalvuurwerk en vuurpijlen. „De inkt van de vorige maatregel is nog niet droog of de volgende dient zich alweer aan”, zegt woordvoerder Marcel Teunissen van de Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland. Deze jaarwisseling zou een test zijn om te bepalen in hoeverre het verbod op dit zwaardere vuurwerk tot minder ongelukken en geweld zou leiden.

Een verbod, zo laat in het jaar afgekondigd, betekent bovendien een grote strop voor vuurwerkhandelaren en winkeliers, die een groot deel van hun jaaromzet uit de verkoop in de laatste drie dagen van het jaar moeten halen. De meeste fracties in de Tweede Kamer leken vorige week alle begrip te hebben voor een tijdelijk verbod, en er zelfs op aan te dringen de zorg in ziekenhuizen te ontzien, maar een aantal partijen wees wel op de noodzaak van een financiële tegemoetkoming aan de sector. Hoe groot die zou moeten zijn, is niet bekend.

Daar komt bij dat het meeste vuurwerk al onderweg is naar de importeurs, handelaren en winkeliers. De voorraden in de beveiligde vuurwerkbewaarplaatsen puilen straks uit, en daar komen de containers met legaal siervuurwerk die arriveren in de Rotterdamse haven nog bij. Waar laat Nederland die containers? Moeten die worden vernietigd?

Het grootste nadeel lijkt echter het risico dat veel Nederlanders zich niet laten weerhouden door een verbod, over de grens toch hun vuurwerk halen en het hier afsteken. Zoals nu al in verschillende steden gebeurt, vaker dan in andere jaren. „Wij denken dat dit komt doordat meer mensen dezer dagen thuis zitten en eerder overlast ervaren. En ook doordat meer jongeren uit verveling vuurwerk gaan afsteken”, zegt Ruud Verkuijlen, coördinator jaarwisseling bij de politie. Als inderdaad meer mensen het verbod aan hun laars lappen, dan zou het aantal slachtoffers van vuurwerk nog wel eens groter kunnen uitvallen dan gebruikelijk, waarschuwt de vuurwerkbranche.