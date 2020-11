De kracht van positief denken – in Den Haag?

Je hebt de laatste dagen zo veel opbeurende berichten dat het bijna onwerkelijk is. De zege van Joe Biden in de VS is goed voor de mondiale klimaataanpak en de houdbaarheid van de EU en het Atlantisch bondgenootschap. Het coronavaccin van Pfizer geeft uitzicht op normalisering van het maatschappelijk leven volgend jaar. De plannen van VNO-NCW voor een ‘sneltestmaatschappij’ suggereren dat er zelfs kans is dat we al eerder heropening van de economie meemaken. En de coronabesmettingen dalen al dagen.

Je zou er, na jaren van doemberichten over Brexit, Trump en corona, bijna optimistisch van worden.

Nu heb ik een tijdje in de VS gewoond, en als ik daar iets heb geleerd is het hoe vernietigend overmatig optimisme kan zijn. De eeuwige glimlach van mensen met geïmplanteerde voortanden.

Hele volksstammen geloven er in The Power of Positive Thinking sinds de New Yorkse predikant Norman Vincent Peale in 1952 een boek met de die titel publiceerde. Een van zijn volgelingen werd een man genaamd Donald J. Trump. Toen hij vorige week de pijnlijkste nederlaag uit zijn leven leed, kreeg je een aardig zicht op de donkere gedachten die vrijkomen als iemand zich decennia wijsmaakt dat optimisme alles oplost.

In politiek en bedrijfsleven hebben ze een eigen gezegde voor de schaduwzijde van overmatig optimisme ontwikkeld: the toxic cycle of overpromise and underdelivery. Wie te hoog opgeeft van het eigen vermogen zaken te verbeteren, wordt tenslotte van zijn sokkel gestoten.

Ik moest eraan denken toen ik Haagse betrokkenen sprak over de laatste coronaontwikkelingen. Niet alleen blijven vandaag [dinsdag] nieuwe maatregelen uit – geen regionale avondklok – maar ook merk je dat het verlangen naar gedeeltelijke heropening van de economie weer opbloeit.

Weken geleden schreef ik al een paar keer over botsende opvattingen en belangen in de ministerraad, en die worden niet minder nu alle cijfers en vooruitzichten voor het eerst sinds de nazomer de goede kant opgaan. Er staan ministers tegenover die vinden dat het kabinet in de vakantiemaanden te lang te losjes bleef, een fout die ze niet willen herhalen.

En dan zijn er betrokkenen die bezorgd wijzen op onderzoek van EenVandaag, waaruit laatst bleek dat hard ingrijpen vooral gunstig is voor het vertrouwen in de ministers annex lijsttrekkers die het beleid presenteren, Mark Rutte (VVD) en Hugo de Jonge (CDA).

Vrees voor te veel optimisme, vrees voor herhaling van fouten, vrees voor verslaving aan zware ingrepen: ook nu er zo veel de goede kant opgaat, wil het met het positieve denken in Den Haag nog even niet vlotten.

Tom-Jan Meeus (t.meeus@nrc.nl; @tomjanmeeus ) schrijft elke dinsdag op deze plek een column.