FrieslandCampina schrapt vanwege coronacrisis duizend banen

Collins Dictionary roept ‘lockdown’ uit tot woord van het jaar Collins Dictionary heeft ‘lockdown’ maandag uitgeroepen tot woord van het jaar. Volgens het Britse woordenboek „verenigt” het woord miljarden mensen over de hele wereld die door de coronapandemie zijn geraakt. Het gebruik ervan nam in 2020 „exponentieel” toe, concludeert het Collins op basis van onderzoek in een database van geschreven teksten en transcripties van onder meer radio- en tv-programma’s. ‘Lockdown’ werd dit jaar meer dan 250.000 keer door Collins Dictionary geregistreerd, tegenover 4.000 het jaar daarvoor. Voorheen werd het voornamelijk ingezet voor de beschrijving van gebeurtenissen in gevangenissen, maar de betekenis van het woord is dit jaar „onherroepelijk veranderd”. Nu representeert het voor veel mensen „een maatregel voor de volksgezondheid”, aldus een blogpost op de site van Collins Dictionary. De definitie van het woord? „Het opleggen van strikte beperkingen voor reizen, sociale interactie en toegang tot openbare ruimtes.” Op de shortlist stonden ook nog andere woorden, zoals ‘BLM’ (een afkorting van Black Lives Matter), ‘self isolate’ (zelfisolatie) en ‘coronavirus’. Vorig jaar was het woord van het jaar climate strike vanwege de scholierenstakingen, mede geïnitieerd door activiste Greta Thunberg. In december maakt de Van Dale het Nederlandse woord van het jaar bekend. Vorig jaar werd ‘boomer’ als winnaar verkozen. Dat is iemand van „met name gevorderde leeftijd met ouderwetse denkbeelden”, aldus het woordenboek.

Brazilië legt vaccintest stil na ‘ernstig incident’, onderzoeksinstituut verrast De federale Braziliaanse zorgautoriteit heeft de test met het vaccin CoronaVac stilgelegd na een „ongewenst, ernstig incident”. Dat heeft de dienst Anvisa maandag gemeld. Dit betekent dat voorlopig geen nieuwe vrijwilligers worden gevaccineerd. De stop kwam als een verrassing voor de overheid van de staat São Paolo, waar het in China ontwikkelde CoronaVac wordt geproduceerd en getest. De lokale regering zegt het nieuws niet van de federale regering zelf maar via de pers vernomen te hebben. Ook het Butantan Instituut dat de testen uitvoert, zegt verrast te zijn. Volgens de directeur van het instituut is onlangs een proefpersoon overleden, maar had dat niets te maken met het vaccin en doen er meer dan tienduizend mensen mee met de studie. De populistische Braziliaanse president Jair Bolsonaro heeft zich al meermaals uitgesproken tegen de ontwikkeling van het vaccin. Volgens hem is het niet effectief en moeten Brazilianen niet als proefkonijnen gebruikt worden voor China. Bolsonaro beschouwt de gouverneur van São Paolo, die zich fel uitspreekt tegen Bolsonaro’s lakse coronabeleid, als zijn belangrijkste politieke rivaal. De president heeft wel vertrouwen in het vaccin dat wordt ontwikkeld in Oxford. De gouverneur van São Paolo, Joao Doria, begroet de directeur van het Butantan Instituut, Dimas Covas. Foto Sebastiao Moreira

FrieslandCampina schrapt duizend banen vanwege coronacrisis Bij zuivelbedrijf FrieslandCampina verdwijnen tot eind volgend jaar rond de duizend banen. Dat heeft het bedrijf dinsdag bekendgemaakt. Volgens FrieslandCampina staan door de coronacrisis onder meer de winstmarges in Nederland, België en Duitsland onder druk, wat het bedrijf noodzaakt tot het nemen van besparende maatregelen. Het grootste deel van de banen wordt geschrapt in Nederland, Duitsland en België, verwacht het bedrijf. FrieslandCampina „sluit gedwongen ontslagen niet uit”. Met de verminderde arbeidsplaatsen moet vanaf 2022 jaarlijks zo’n 100 miljoen euro worden bespaard. FrieslandCampina heeft vestigingen in 36 landen. Er werken in totaal bijna 24.000 mensen. Eerder dit jaar sloot FrieslandCampina al een vestiging in het Brabantse Rijkevoort vanwege overcapaciteit. Op die locatie werkten 86 mensen. Over het eerste halfjaar van 2020 viel de winst van FrieslandCampina bijna 38 procent lager uit dan in dezelfde periode een jaar eerder. Dat komt volgens het bedrijf vooral door het sluiten van de grens tussen Hongkong en China en door de (tijdelijke) sluiting van horecagelegenheden wereldwijd. China en Hongkong zijn voor FrieslandCampina belangrijke afzetmarkten voor kindervoeding. Om een „toekomstbestendig bedrijf te zijn” wordt een in 2018 opgezet besparingsplan nu versneld doorlopen. Volgens topman Hein Schumacher gaat het om „ingrijpende beslissingen”. Het bedrijf verwacht dat de kosten van de herstructering op 150 tot 175 miljoen euro zullen uitkomen. Dat bedrag is „noodzakelijk om als bedrijf succesvol te kunnen opereren en ook in de toekomst aan leden-melkveehouders een toonaangevende melkprijs te kunnen blijven uitbetalen”, aldus Schumacher.