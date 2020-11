Christie’s veilt collectie van kunstcriticus Betty van Garrel

Wat heeft de kunstcriticus thuis zelf aan de muur hangen? Een online-veiling bij Christie’s licht een tipje van de sluier op. Vanuit Amsterdam veilt het van oorsprong Britse veilinghuis in november zes hoogtepunten uit de collectie van Betty van Garrel, de eind juli op 81-jarige leeftijd overleden journalist en schrijver die jarenlang voor onder meer Haagse Post en NRC Handelsblad over beeldende kunst schreef.

De belangrijkste stukken uit de verzameling van Van Garrel horen tot het aanbod op de online-veiling van naoorlogse en hedendaagse kunst die dinsdagmiddag is begonnen en op 26 november afloopt. De zes werken uit het bezit van Van Garrel dateren alle uit de tweede helft van de vorige eeuw.

Het kostbaarste werk is een schildering op papier van Yayoi Kusama, de Japanse die wereldfaam verwierf met haar polkadots. Deze kleine tekening uit 1953 met wat schuchtere stippen heeft een richtprijs van 60.000 tot 80.000 euro. Ook van Kusama is een goudkleurige schoensculptuur uit 1965 (3.000 tot 6.000 euro).

Jan Hendrikse (1937): PPH 100 A, 1968 (1 cent-muntstukken op doek op multiplex, 117×117 cm). Richtprijs 8.000-12.000 euro Foto Christie’s

Van Garrel schreef veel over Zero, de internationale groep kunstenaars die vond dat kunst geen kleur, emotie en individuele expressie mocht hebben en die voor de kunst ongebruikelijke materialen ging gebruiken. Van de belangrijke Nederlandse vertegenwoordiger Henk Peeters bezat de journaliste een uit 1962 gemaakt schilderij van watten (10.000-15.000 euro). En van Jan Henderikse een assemblage uit 1969: 14.489 muntstukken van 1 cent (alle geslagen in 1968) als een peloton soldaten keurig in het gelid bevestigd op een doek (8.000-12.000 euro).

Chef bij de Haagse Post

Schrijver, dichter en schilder Armando was in de jaren zestig Van Garrels chef op de kunstredactie van Haagse Post. Hij leerde haar op een ontvankelijk manier naar kunst te kijken, vertelde Van Garrel later in interviews. „Hij zei: ‘Doe altijd alsof je net van de maan komt vallen, en schrijf het zo op’.” Uit haar verzameling veilt Christie’s een vlag-schilderij van Armando uit 1981 (3.000-5.000).

Christie’s veilt niet Van Garrels verzameling werken op papier, multiples en haar bibliotheek met kunstboeken.

Door de coronamaatregelen heeft het veilinghuis de geplande live veiling vervangen door een onlineveiling. In totaal worden 150 kavels aangeboden met een geschatte opbrengst van 3 miljoen euro. De kijkdagen zijn vervallen. Op afspraak zijn 26 kunstwerken op het Amsterdamse kantoor van Christie’s. De overige kunstwerken zijn op afspraak te bekijken in de opslag van het veilinghuis.

Online-veiling: ‘Post-War and Contemporary Art Amsterdam’ bij Christie’s, t/m 26 nov. Zie: : ‘Post-War and Contemporary Art Amsterdam’ bij Christie’s, t/m 26 nov. Zie: christies.com