Brussel klaagt Amazon aan om oneerlijke concurrentie

De Europese Commissie komt met een formele klacht tegen het techbedrijf Amazon voor misbruik van gegevens van gebruikers op zijn platform. Brussel beschuldigt de Amerikaanse webwinkel van oneerlijke concurrentie; het bedrijf zou data van externe verkopers op zijn marktplaats gebruiken om zelf als verkoper een betere positie te verwerven.

De formele klacht volgt op onderzoek dat de Commissie vorig jaar begon naar het bedrijfsmodel van Amazon. In een persconferentie verklaarde Eurocommissaris Margrethe Vestager (Mededinging) dinsdag dat het onderzoek toont hoe Amazon de data van verkopers gebruikt om zelf nieuwe producten te lanceren of prijzen aan te passen. „We hebben niks tegen het succes van Amazon”, aldus Vestager. „Onze zorg is een bedrijfspraktijk die eerlijke concurrentie verstoort.”

Amazon verwerpt kritiek

Nu de klacht naar het techbedrijf is verstuurd, krijgt Amazon de kans zich te verweren, onder andere in een besloten hoorzitting. Mocht de Commissie het bedrijf schuldig bevinden, dan riskeert Amazon een boete van maximaal 10 procent van de wereldwijde jaaromzet. In het geval van Amazon zou dat tientallen miljarden kunnen betekenen. Een beslissing volgt naar verwachting volgend jaar.

In een eerste reactie, dinsdag, verwerpt Amazon de kritiek. „We zijn het niet eens met de voorlopige beweringen van de Europese Commissie en zullen er alles aan blijven doen om ervoor te zorgen dat zij de feiten nauwkeurig begrijpt”, schrijft het in een verklaring.

Vestager kondigde dinsdag ook nieuw onderzoek aan naar de zogeheten Buy Box van Amazon. Via die Buy Box kunnen klanten op de Amazon-site bepaalde producten direct in hun ‘mandje’ stoppen. De Commissie gaat onderzoeken of Amazon via de selectiecriteria daarvoor ook oneerlijke concurrentie bevordert.

Marktmacht

De klacht komt op een moment dat grote techbedrijven zowel in Europa als in de Verenigde Staten steeds meer onder vuur komen te liggen om de bijna onbeperkte marktmacht die ze hebben. Brussel voerde de afgelopen jaren al verschillende grote mededingingszaken tegen Amerikaanse techbedrijven, met wisselend succes. Tegelijk is in Europa het besef gaan dagen dat aanklachten uitbrengen niet voldoende is om de macht van ‘Big Tech’ te breken. Begin december presenteert de Europese Commissie nieuwe wetgeving die bedrijven met een zogeheten ‘poortwachtersfunctie’ verplicht aan een reeks extra eisen te voldoen om eerlijke concurrentie te garanderen. Dat dit ook Amazon raakt, is zo goed als zeker.