Biden: schande dat Trump verlies niet toegeeft

Joe Biden heeft dinsdag in een toespraak in Delaware uitgehaald naar president Trump en zijn campagneteam. Volgens persbureau Reuters zei Biden dat het „een schande” was dat Trump zijn verlies niet heeft toegegeven. Desondanks gaat het transitieproces, waarbij een nieuwe regering wordt samengesteld, gewoon door volgens de Democraat. „Niets zal dat tegenhouden”, zei de voormalige vice-president.

Eerder op de dag zei de huidige minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo dat „de overgang naar een tweede Trump-regering soepel zal verlopen”. Pompeo volgde daarmee het voorbeeld van andere Trump-loyalisten, die weigeren de overwinning van Biden te erkennen. Biden zei daarover dat de Republikeinse partij „zich, op een paar opmerkelijke uitzonderingen na, licht geïntimideerd voelt door de zittende president”.

Mitch McConnell, de leider van de Republikeinen in de Senaat, heeft dinsdag gezegd hij verwacht dat het transitieproces ononderbroken zal verlopen, zonder daarbij te verwijzen naar Biden. „We komen door deze periode heen en we inaugureren de winnaar op 20 januari 2021, net zoals we dat sinds 1793 elke vier jaar hebben gedaan”, zei McConnell. Een dag eerder had hij nog gezegd dat president Trump het recht heeft „om beschuldigingen van onregelmatigheden te onderzoeken”. Ook McConnell heeft Joe Biden nog steeds niet gefeliciteerd met zijn verkiezingswinst.

Dit artikel maakt ook deel uit van ons liveblog: Senaatsleider McConnell: Trump heeft recht op onderzoek; erkent winst Biden niet