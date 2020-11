Wolken vol stipjes en streepjes waarop je niet snel uitgekeken raakt

De Huismus heeft een kleintje pils en een shagje in de handen, en een radio- en tv-gids aan de gepantoffelde voeten. De Schijtlijster hurkt een beetje met de broek op de dijen: uit zijn gepukkelde billen komt een spuitfontein. De Kloothommel poseert als een bodybuilder, waarbij alle aandacht als vanzelf gaat naar het kniediepe, vervaarlijk opbollend bassin in zijn strakgesneden slip.

Voor hoeveel generaties kinderen zal het Beestenkwartet van Peter Vos (1935-2010) niet een onvergetelijke kennismaking met de tekenkunst zijn geweest? Een kaartspel met twaalf kwartetten van denkbeeldige dieren annex scheldwoorden, waarbij elke kaart een lichaamsdeel toont – hoofd, buik, benen of voeten – en steeds een tekening op zich is.

De tekeningen zijn in zwart-wit: wolken vol stipjes en streepjes waarop je door de vele grapjes en dubbelzinnigheden niet snel uitgekeken raakt. Helemaal niet erg om door je moeder voor ‘sloddervos’ te worden uitgemaakt. De Sloddervos van Vos, een zelfportret uiteraard, heeft een warrige haardos en verfomfaaid krijtstreeppak met in zijn das een vork geknoopt. Hij staat op zijn met bloemen versierde hoge hoed – een lieve, verliefde vos, waarin je je als dertienjarige wel kunt herkennen.

Nagelbijten

En ‘mafkikker’ is door Peter Vos ook geen scheldwoord dat pijn doet. Zijn Mafkikker beziet de wereld door een lorgnet en zijn borst is rijkelijk gedecoreerd met sjerp en medailles. Beslist een mafkees, maar wel een coole weirdo. Droegen Jimi Hendrix, The Beatles en later ook Michael Jackson niet vergelijkbare uniformen?

Hij tekende zoals andere mensen nagelbijten, stelde Vos zelf eens vast: dwangmatig, maar met concentratie. En razendsnel. In 1970 vroeg uitgever Jaco Groot hem of hij een kwartet van imaginaire beesten wilde tekenen. Van collega-tekenaar Bernard Holtrop, bekend onder zijn artiestennaam Willem, kwam de suggestie om ook een gezicht te geven aan de schijtlijster en de kloothommel. Anderhalve week later leverde Vos bij de uitgeverij zijn 48 tekeningen in.

Het Beestenkwartet is een everseller voor uitgeverij De Harmonie: altijd in druk geweest, en inmiddels zijn er ruim 110.000 exemplaren verkocht. Het kwartet bestaat vijftig jaar. De jubileumeditie heeft een primeur: een extra beest, het Uilskuiken. Een cadeautje dat Vos ooit gaf aan de vrouw van de uitgever.

Van de coronapolitie mogen we thuis nog twee gasten ontvangen. Precies genoeg om te kunnen beestenkwartetten. Voor volwassenen jeugdsentiment, voor kinderen mogelijk een revelatie.

„Mag ik van jou het hoofd van de Snotaap?”

„Die heb ik niet. Maar jij hebt vast de buik van de Kamerolifant? Yes, kwartet!”

De vier kaarten steeds mooi neerleggen, en geleidelijk ontstaat op tafel een beestachtig mooie expositie van een van de beste Nederlandse tekenaars ooit.

Peter Vos: Beestenkwartet, De Harmonie, € 15,00.