Vuurwerkverbod in Rotterdam blijft in stand, ondanks protest van vuurwerkorganisaties

Het vuurwerkverbod in Rotterdam blijft in stand. Dat heeft de rechtbank in die stad maandag bepaald in een kort geding aangespannen door vijftien Rotterdamse vuurwerkwinkels, Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland (BPN) en Stichting VuurwerkCheck. Zij vinden dat het verbod voorbijgaat aan mensen die „wel op een goede manier met vuurwerk omgaan”. Daarnaast zijn de financiële gevolgen voor vuurwerkondernemers volgens hen onevenredig groot.

De voorzieningenrechter verwerpt die argumenten en stelt dat het besluit van de gemeente gerechtvaardigd is. Waar de ondernemers eerder betoogden dat het vuurwerkverbod grote financiële gevolgen heeft, hebben ze dit volgens de rechtbank onvoldoende aangetoond. De verkoop van vuurwerk wordt namelijk niet verboden, alleen het afsteken van vuurwerk is voortaan niet toegestaan.

Daarnaast wegen de nadelen van een vuurwerkverbod voor de ondernemers volgens de rechtbank niet op tegen de voordelen: „het voorkomen van overlast, schade en letsel tijdens de jaarwisseling als gevolg van vuurwerk”. Ook heeft de gemeente voldoende rekening gehouden met de gevolgen voor de vuurwerkbranche en kwam het vuurwerkverbod niet uit de lucht vallen. „Burgemeester, raadsleden en oogartsen pleiten daar al langer voor en de vuurwerkondernemers hebben op grond daarvan rekening kunnen houden met een geheel of gedeeltelijk verbod.”

Een meerderheid van de Rotterdamse gemeenteraad stemde begin dit jaar als eerste Nederlandse gemeente in met een motie voor een lokaal vuurwerkverbod. Daarmee is het de eerste Nederlandse gemeente die een dergelijk verbod invoert. Tegelijkertijd klinkt ook in Den Haag al langer de roep om een algehele ban op vuurwerk.