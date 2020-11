Verdachte aangehouden voor neerschieten advocaat in Gronau

De politie heeft maandag een 47-jarige man aangehouden die ervan wordt verdacht betrokken te zijn geweest bij het neerschieten van de Nederlandse advocaat Philippe Schol vorig jaar. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Het motief van de verdachte is nog niet bekend, aldus de politie. Ook worden „meerdere aanhoudingen niet uitgesloten”. Schols advocatenkantoor, Schol & Gorter Advocaten in Enschede, is gespecialiseerd in het ondernemingsrecht.

Schol werd op 6 november vorig jaar in het Duitse Gronau, vlak over de grens bij Enschede, neergeschoten vanuit een rijdende auto. Hij werd zwaargewond naar het ziekenhuis vervoerd, maar overleefde de schietpartij. Schol werd al langer bedreigd. Een maand eerder had de Nederlandse Orde van Advocaten een dreigingsanalyse over Schol opgesteld en naar de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid gestuurd.

Aanleiding voor die dreigingsanalyse was een schietpartij bij een sportschool in Losser in de nacht van 2 op 3 oktober. Volgens de Overijsselse deken van de Orde van Advocaten had deze beschieting te maken met het faillissement van de sportschool. Schol was daarbij aangesteld als curator en het faillissement was precies een jaar eerder uitgesproken door de rechter. De politie vermoedt dat de opgepakte verdachte ook de schutter van het incident in oktober vorig jaar bij de Losserse sportschool. Hij werd geïdentificeerd door middel van bewakingsbeelden van het betreffende fitnesscentrum en kon op die manier worden opgepakt.