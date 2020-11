Veel emoties in de tv-studio

Het begon erop te lijken dat er geen einde meer zou komen aan de Amerikaanse verkiezingen van 2020. Dat je elk uur van de dag even CNN zou aanzetten om telkens precies hetzelfde te zien: twee presentatoren die elkaar en hun kijkers op heftige toon probeerden uit te leggen dat er opnieuw helemaal niets was veranderd, omdat er nog allerlei stemmen moesten worden geteld in obscure districten.

Het was bijna niet meer te harden, vooral doordat Trump als een donderwolk in de huiskamer bleef hangen. Zaterdagmiddag begon ik het op te geven, ik zette de tv uit en keerde pas tegen half zes terug om iets te zien van een persconferentie door Trump-adviseur Rudy Giuliani. Opeens heerste er euforie in de CNN-studio. Presentator Wolf Blitzer had kort tevoren als eerste Biden tot ‘president-elect’ uitgeroepen – een laat hoogtepunt in beider carrière want Blitzer is 72 en Biden wordt 78 jaar.

De emoties liepen hoog op in de studio, hoger dan de Trump Tower in New York (202,5 meter). De zwarte nieuwscommentator Van Jones barstte in snikken uit. „Het is vanochtend gemakkelijker om een ouder, een vader te zijn”, huilde hij, „om tegen je kinderen te zeggen: ‘Karakter doet ertoe, de waarheid doet ertoe, een goed mens zijn doet ertoe.’ (…) Dit is rechtvaardigheid voor de mensen die echt hebben geleden ( …).” Het was een spontane, aangrijpende gevoelsontlading, al dachten sommige cynici op de sociale media daar anders over.

In de straten van Amerika kwamen de feesten op gang, waarbij opviel dat niemand zich aan de vereiste anderhalve meter afstand hield, ook later niet bij de overwinningstoespraak van Biden. Die indruk werd nog versterkt door de ‘knuffelfoto’ van de familie Biden, inclusief kleindochter. Reuze begrijpelijk, al die omhelzingen, maar ik zag ook het virus een vreugdedansje maken. Zelfs NOS-verslaggever Martijn Bink stond in Wilmington te dicht bij een man die hij interviewde.

Iedereen droeg braaf zijn mondkapje, dat wel, maar vergat in de vreugde dat mondkapjes alléén onvoldoende veiligheid bieden. Misschien ben ik nu te hard, maar dat word je vanzelf als je gewend bent geraakt om in eigen land boodschappen te doen met deze uitrusting van een roofovervaller.

Van Republikeinse zijde bleef het zaterdag ijzig stil. Alleen Jeb Bush, zoon van, en Mitt Romney feliciteerden Biden, maar zij waren al veel langer verklaarde tegenstanders van Trump. Trump zelf zagen we in de verte over een golfbaan darren en later schielijk het Witte Huis via een zijingang betreden, een hand halfhartig omhoog voor een groet. Zo lonely at the top was het voor hem nog niet geweest in Washington.

Zullen we hem missen? Jazeker. We konden de afgelopen vier jaar veel ongenoegen op hem afreageren; ook ongenoegen waar hij part noch deel aan had. Hij was onze geliefde zondebok annex pispaal geworden. Als je dag door eigen toedoen volledig verpest was, kon je altijd Trump nog de schuld geven.

Vooral journalisten zullen hem missen. Ik hoorde op CNN een radiomaker zeggen dat hij vier jaar lang nooit zijn ‘Evergreen File’ had hoeven aan te spreken, een voorraadje met tijdloze onderwerpen voor nieuwsluwe dagen. Er was altijd wel een quote of tweet van Trump geweest waar je je op kon storten.

Misschien willen ze hem over vier jaar weer terughalen.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 9 november 2020