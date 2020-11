Vakjury maakt nominaties voor Museumprijs 2020 bekend

Eye Filmmuseum in Amsterdam, het Mauritshuis in Den Haag en Naturalis Biodiversity Center in Leiden zijn door een vakjury genomineerd voor de BankGiro Loterij Museumprijs 2020. Dat heeft de loterij-organisatie maandagmorgen met een persbericht bekendgemaakt.

Het publiek mag bepalen welk museum zijn activiteiten achter de schermen het beste voor het voetlicht weet te brengen. Tot en met maandag 30 november kan via museumprijs.nl worden gestemd. De winnaar, die op 2 december bekend zal worden gemaakt, krijgt 100.000 euro, te besteden aan een vooraf bekendgemaakt doel.

Eye Filmmuseum zou graag met een reisbioscoop het land in willen trekken. „Film kijken in je eigen wijk, schoolplein, dorp, buurthuis of verzorgingshuis. De magie van film op het grote witte doek ervaren in je eigen omgeving. Zoals filmvertoning ooit begon, maar dan in onze 21ste eeuw”, zegt Sandra den Hamer, directeur van Eye.

Hoge nood

Het Mauritshuis wil met het prijzengeld graag het schilderij De Stier van Paulus Potter restaureren. Directeur Martine Gosselink: „De Stier is één van onze topstukken. Als we de Museumprijs winnen, dan organiseren we een bijzonder project rondom deze all time favorite. De uitgebreide restauratie zal in het openbaar plaatsvinden, waardoor er zo veel mogelijk mensen van kunnen genieten.”

Het Mauritshuis in Den Haag. Foto Koen van Weel/ ANP

Naturalis Biodiversity Center wil van de prijs een professionele televisiestudio bouwen. Daarmee, zegt directeur Edwin van Huis, kan het museum een breder publiek bereiken. „Zo kunnen we onze onderzoekers altijd tot in de huiskamer en in het klaslokaal brengen met hun kennis en verhalen die mensen verwonderen en raken.”

Het Naturalis in Leiden. Foto David van Dam

Ironisch genoeg zijn de musea op dit moment gesloten, schrijft de organisatie in het persbericht. Toch heeft de organisatie besloten de prijs door te laten gaan, „gezien het enthousiasme van de musea en de hoge nood in de sector”.

De Museumprijs, uitgereikt sinds 1990, is een initiatief van het Prins Bernhard Cultuurfonds en de BankGiro Loterij, in samenwerking met de Museumvereniging. Steeds staat een andere categorie musea centraal. Vorig jaar won het Stedelijk Museum Schiedam.