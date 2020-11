Vaccinnieuws Pfizer jaagt wereldwijd de koersen op

Reizen, winkelen en sporten. Dat is wat we weer gaan doen als het coronavirus is bedwongen.

Althans, dat is wat beleggers denken. En daar willen ze van profiteren. Luchtvaart -en cruisemaatschappijen, ketens van hotels, winkels en sportscholen: dat zijn de bedrijven die maandag de grootste sprongen maakten op de aandelenbeurzen. De meeste stegen meer dan 20 procent, een enkeling zelfs meer dan 30 procent.

Reden voor de jubelstemming was het nieuws van farmaceut Pfizer, rond het middaguur. Het coronavaccin dat het Amerikaanse Pfizer samen met het Duitse biotechbedrijf BioNTech ontwikkelt, verlaagt het risico op Covid-19 met 90 procent, meldde het bedrijf. De eerste aanwijzing dat een vaccin binnen afzienbare tijd beschikbaar is en de pandemie mogelijk kan indammen werd wereldwijd met gejuich begroet.

Zo ook op de beurzen. Voorafgaand aan het vaccinnieuws was de stemming al goed vanwege de aanwijzing van Joe Biden als nieuwe president van de VS. De AEX eindigde uiteindelijk met een stijging van 3,7 procent, de Europese index Stoxx 600 steeg met ruim 4 procent.

Aan het einde van de middag in Nederland, halverwege de Amerikaanse handelsdag, was cruisemaatschappij Carnival Corporation aan de New York Stock Exchange een van de winnaars, met een koersstijging van 35 procent. Cruiseschepen bleken in de eerste fase van de pandemie flinke brandhaarden. Overal ter wereld liggen cruiseschepen voor anker, hopend op betere tijden.

Ook luchtvaartmaatschappijen, door reisbeperkingen hard getroffen, hadden voor het eerst sinds maanden een goede dag. De grote Amerikaanse maatschappijen Delta, United en American stegen in New York tussen de 24 en 27 procent. Air France-KLM maakte in Amsterdam een klapper van 28 procent. De koers eindigde maandag op bijna 4 euro. Dat is nog steeds een fors verschil met de 10 euro die het aandeel Air France-KLM in januari waard was, en zelfs met de 6 euro van juni.

Slecht voor Thuisbezorgd.nl

Het vooruitzicht dat er mogelijk weer kan worden gereisd, lokte veel beleggers naar bedrijven die daar naar verwachting het eerst van zullen profiteren. Zoekmachine Expedia won 23 procent. The Priceline Group, eigenaar van Booking.com, steeg 15 procent. Hotelketens Marriott en Hilton gingen allebei circa 13 procent omhoog.

Er waren maandag ook verliezers op de beurs. Bedrijven die de afgelopen periode hebben geprofiteerd van het thuiswerken en binnenblijven zagen de koersen dalen. Zo kelderde videovergaderapp Zoom met ruim 13 procent. Just Eat Takeaway, het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl, daalde met bijna 8 procent, Netflix met bijna 6 procent.

Een vaccin helpt bedrijven die het moeten hebben van fysiek aanwezige klanten. De grote techbedrijven profiteerden van de coronacrisis, maar delen niet in de vreugde over een vaccin onder beleggers. De Nasdaq-index met techbedrijven steeg maandagochtend slechts 0,7 procent, tegen circa 3 en 4 procent stijging voor de breder georiënteerde S&P 500 en Dow Jones.