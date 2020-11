Twee jaar gevangenisstraf voor mislukte bevrijding Omar L.

Vier Fransen die een mislukte poging hadden gedaan om de veroordeelde moordenaar Omar L. te bevrijden uit de gevangenis in Zutphen zijn veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf. De mannen van 22 tot 30 jaar oud zijn schuldig bevonden aan een poging om een gedetineerde te bevrijden. Hun daad „getuigt van een gebrek aan respect voor de rechtsorde”, zei de rechter maandagmiddag. De straf is wel aanzienlijk lager dan justitie had geëist. Ze hoeven bovendien de schade die de staat door de poging heeft geleden, door justitie geraamd op 170.000 euro, niet te vergoeden.

De actie was goed voorbereid, zegt de rechter. Een bus werd aangestoken met speciale fakkels, waarschijnlijk als afleidingsmanoeuvre en om het zicht van de camera’s op de bevrijdingspoging te ontnemen. Tegelijk probeerden de andere daders met gereedschap gaten in het hek te knippen en te slijpen. Verderop stonden vluchtauto’s klaar. Toen de groep merkte dat het niet zou lukken om L. te bereiken, gingen ze er vandoor. De politie wist ze met onder meer de Dienst Speciale Interventies, de Marechaussee, een helikopter en hulp van de Duitse politie in Wehl (niet ver van Doetinchem) te stoppen.

De reden dat de straf lager uitviel dan de eis, is dat de rechter de vier schuldig achtte aan minder misdrijven dan het OM. Naast de bevrijdingspoging vond justitie dat ze schuldig waren aan brandstichting bij de bus, vernieling van de hekken en heling van hun vluchtauto’s. Heling achtte de rechter niet bewezen, omdat niet is bewezen dat ze wisten dat de auto’s die werden gebruikt gestolen waren. Vernieling en brandstichting was onderdeel van hun plan om L. te bevrijden en kan daarom volgens de rechter niet los bestraft worden.

De schade aan de gevangenis wordt met dit vonnis niet vergoed omdat die vordering te laat door de staat was ingediend en bovendien onvoldoende was onderbouwd. Als de staat toch geld wil zien van de veroordeelden, moeten ze dat via de burgerlijke rechter proberen, aldus de rechtbank. De daders moeten wel de gestolen auto’s teruggeven aan de eigenaars.

Ernstig

Omar L. zat in de gevangenis in Zutphen een levenslange gevangenisstraf uit voor meerdere moorden. Het is volgens de rechter niet gebleken dat de vier Fransen wisten dat ze specifiek hem zouden bevrijden, hoewel ze wel geweten moeten hebben dat het om iemand ging die langdurig vastzat en een dergelijke ontsnappingspoging kon organiseren. Dat de vier de klus toch hadden aanvaard, noemde de rechter „ernstig en zorgwekkend”. L. werd na de bevrijdingspoging overgebracht naar de zwaarbeveiligde gevangenis in Vught.

Het Openbaar Ministerie vindt de bevrijdingspoging tekenend voor het „verhardende klimaat waarin criminelen menen dat zij de dienst kunnen uitmaken; een klimaat waarin een vastzittende crimineel een buitenlands eskader kan laten overkomen om zichzelf te laten bevrijden”, zei de officier van justitie tijdens de behandeling van de zaak. „Met deze actie, ook al is zij niet gelukt, is niet alleen een slijptol in een hek van een PI gezet, maar is ook de slijptol in de rechtstaat gezet. Gelukkig tevergeefs.” Het OM had tegen de vier mannen 4,5 jaar gevangenisstraf geëist.