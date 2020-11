Trump ontslaat minister van Defensie Mark Esper na aanvaringen

De Amerikaanse minister van Defensie Mark Esper is maandag ontslagen. Dat heeft president Donald Trump bekendgemaakt op Twitter. De president geeft geen verklaring voor het ontslag. Esper wordt per direct opgevolgd door Christopher Miller, de directeur van het Nationale Centrum voor Terrorismebestrijding.

De afgelopen maanden liepen de spanningen tussen Esper en Trump hoog op, omdat zij meermaals sterk van mening verschilden over militaire keuzes. Zo sprak Esper zich tot onvrede van de president publiekelijk uit tegen het plan om militairen in te zetten bij antiracismedemonstraties. Ook heeft de minister stappen gezet voor de naamsverandering van militaire bases die vernoemd zijn naar omstreden generaals uit de zuidelijke staten gedurende de Amerikaanse Burgeroorlog.

Opmerkelijk genoeg werd Esper de eerste maanden van zijn ministerschap juist bekritiseerd omdat hij zich te snel zou scharen achter Trumps omstreden keuzes. Hooggeplaatste militairen zouden hem volgens Politico spottend „Yesper” noemen omdat hij volgens hen altijd ‘yes’ zei tegen de president. Ook Trump gebruikte deze bijnaam een keer toen hij zijn minister belachelijk maakte tegenover journalisten.

Volgens bronnen van CNN en NBC News had Esper al een ontslagbrief voorbereid in de hoop zo op „sierlijke wijze” te kunnen vertrekken. Hij zou hebben zien aankomen dat Trump hem de laan uit zou sturen na de verkiezingen. Esper was sinds 2019 in functie als minister van Defensie. Hij volgde toen Jim Mattis op, die eveneens vanwege aanvaringen met Trump vertrok.

Lees ook dit profiel van Esper: Nieuwe minister moet op Pentagon puinruimen en invloed herwinnen