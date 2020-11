In weken getekend door verwarring en onzekerheid hebben veel mensen de neiging op te gaan in het nieuws en gekluisterd aan het scherm de dagen door te brengen. Alle rest schiet er dan bij in.

Maar er moet toch echt gegeten worden. Het liefst samen. In Clint Eastwoods film Gran Torino speelt de acteur en regisseur een nukkige racist die smelt voor zijn Aziatische buren die hem overladen met de lekkerste gerechten. Langzaamaan maakt zijn chronische frons plaats voor een brede grijns en diepgevoelde vriendschap. Eten doet dat: als vanzelfsprekend muren afbreken, grenzen oversteken en haat overwinnen.

Daar waar vreemde smetten in taal en politiek vaak bestreden worden, worden ze op het bord met overgave verorberd. Eten voedt niet alleen het lichaam, ook de geest. Het prikkelt de nieuwsgierigheid en stelt je open voor andere invloeden.

Nu wil ik niet beweren dat als mensen maar samen eten, alles goedkomt, dat zou hopeloos naïef zijn. Maar het kan helpen afstanden te verkleinen, eenzaamheid tegen te gaan en demonische gedachten te verdrijven.

In het geval van Francis Kuijk hielpen samen koken en samen eten haar om haar persoonlijke verlies en verdriet te verwerken, zo schrijft ze in Bersama, ‘Indische gerechten om te delen’. Bersama betekent ‘samen’ en de gerechten in het boek zijn dan ook ideaal om er tafels vol mee te vullen en met dierbaren van te genieten.

Dat klinkt tegenwoordig bijna als sciencefiction, samen eten in tijden van isolatie en afzondering, maar gezamenlijkheid kan ook op afstand plaatsvinden, door online aan tafel te gaan of simpelweg recepten te delen en gerechten te maken die alleen al door de geuren en smaken afwezigen dichterbij brengen en een gezellige huiselijkheid oproepen.

Het is die warme huiselijkheid die Bersama tekent, en mede dankzij de sfeervolle fotografie, persoonlijke verhalen en toegankelijke en aanlokkelijke gerechten kan het boek fijn helpen de komende koude wintermaanden door te komen. We kunnen de behaaglijke warmte goed gebruiken.

