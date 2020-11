Testverwerking binnenkort vooral bij nieuwe megalabs

Ziekenhuislabs die de afgelopen maanden het voortouw namen bij het testen op corona raken die leidende rol kwijt. Nu krijgen deze zogeheten medisch-microbiologische laboratoria (mml’s) nog voorrang bij het verwerken van tests. Maar binnenkort moet het grootste deel van de tienduizenden coronatests die elke dag worden afgenomen bij teststraten van de GGD’s via veel grotere laboratoria gaan lopen. Dat blijkt uit een nieuwsbrief die afgelopen vrijdag namens het ministerie van Volksgezondheid is gestuurd aan labs die op corona testen.

Onder de labs die massaal moeten testen bevinden zich onder meer Eurofins, Synlab en U-Diagnostics. Om de testcapaciteit zeker te stellen, heeft VWS volgens haar eigen begroting voor dit jaar alleen al 320 miljoen euro garanties aan deze labs verstrekt. De grootste leverancier van tests wordt Eurofins, dat nu nog de tests in Duitsland laat doen, maar een groot laboratorium in Rijswijk bouwt om maximaal 44.000 tests per dag te kunnen uitvoeren.

Het is een nieuwe stap in het voornemen van minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) om de centrale rol van deze medisch-microbiologische labs in het testbeleid te doorbreken. Die labs zijn gespecialiseerd in infectieziekten en vaak verbonden aan ziekenhuizen. Eerder had hij al aangekondigd grootschalige testcapaciteit te gaan inkopen en zelf te gaan bouwen. Vanaf de uitbraak van het coronavirus, in maart van dit jaar, waren de microbiologische laboratoria de belangrijkste plekken waar coronatests uitgevoerd werden. Pas later werd er uitgebreid naar andere labs, zoals Sanquin en twee dierenlabs.

In de testwereld en daarbuiten is er de afgelopen maanden al veel kritiek geweest op de prominente rol van deze labs en de invloed van medisch microbiologen die deze labs runnen op het testbeleid. Zo zitten er verschillende arts-microbiologen in het Outbreak Management Team, dat aan het kabinet adviezen geeft over de coronabestrijding.

Prominente arts-microbiologen speelden ook een centrale rol in het bedenken en uitvoeren van het testbeleid voor minister De Jonge. Daarin verzetten ze zich tegen het gebruik van de ‘hoogvolumelabs’. Een van hen is Ann Vossen, lid van het OMT, voorzitter van de vereniging voor microbiologen en voorzitter van een VWS-groep die naar uitbreiding van de testcapaciteit moest kijken. Zij noemde het „testfabrieken”, die volgens haar niet dezelfde kwaliteit konden leveren als de microbiologische labs. De mml’s moesten mede daarom „in the lead” blijven, schreef ze in het voorjaar aan collega’s.

Mede als gevolg van deze lobby bleef minister De Jonge bij het uitbreiden van zijn testbeleid vooral op de medisch-microbiologische labs steunen. Maar toen het aantal coronabesmettingen in de zomer toenam, bleken die labs toch niet in staat om het toenemend aantal testaanvragen te verwerken.

De Jonge probeerde daarom halverwege de zomer in hoog tempo contracten te sluiten met buitenlandse labs. Maar dat kon niet voorkomen dat duizenden Nederlanders niet konden worden getest, of dagen moesten wachten op hun uitslag, terwijl het aantal coronabesmettingen snel toenam.

Binnen de wereld van microbiologische labs heeft de aankondiging in de nieuwsbrief tot „veel onrust” geleid, zegt een betrokkene. Eerder dit jaar had het ministerie de laboratoriums nog gevraagd om fors te investeren in onder meer apparatuur om opschaling van het testbeleid mogelijk te maken.

De microbiologische labs moeten zich volgens het plan van VWS vooral gaan toeleggen op de coronatests die via ziekenhuizen en huisartsen binnenkomen, of tests die snel moeten worden gedaan. Onder sommige microbiologische labs is er inmiddels overigens ook ongemak over de grote rol die ze in het testbeleid hebben. Ze vinden dat het grootschalige testen niet bij hun specialistische labs hoort. Om die reden is een Gronings lab recent al gestopt met het uitvoeren van tests die via de GGD-teststraten binnenkwamen en testen ze alleen nog ziekenhuispatiënten. Maar bij het verdelen van coronatesten spelen ook grote financiële belangen. Laboratoria kunnen 65 euro per test declareren. Volgens het RIVM zijn er sinds 1 juni - toen het testbeleid werd verruimd - 3.321.991 coronatests afgenomen. Er dus in de afgelopen 5 maanden al meer dan 215 miljoen euro gemeenschapsgeld naar de coronalabs gevloeid.

Coronapatiënten Lichte stijging Er worden 2.317 Covid-19-patiënten verzorgd in een Nederlands ziekenhuis, 22 meer dan zondag. Zeshonderd van hen liggen op de intensive care. Dat blijkt maandag uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg zei tijdens een persconferentie dat hij „niet zenuwachtig wordt van die heel kleine stijging”, omdat die volgt op een dagenlange daling. Sinds 3 november is het aantal coronapatiënten dat in het ziekenhuis is opgenomen met 327 afgenomen. Ook het aantal dagelijks vastgestelde coronabesmettingen neemt al dagen gestaag af. De cijfers stemmen Kuipers optimistisch; maandag sprak hij zelfs van „een kentering van de tweede golf”. Hij verwacht dat de extra maatregelen die sinds woensdag gelden niet langer dan twee weken van kracht hoeven te zijn als de huidige ontwikkelingen zich doorzetten. Voor het versoepelen van de andere maatregelen acht Kuipers het echter te vroeg.

