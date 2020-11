Spaanse politie pakt Nederlander voor wereldwijde cocaïnehandel

De Spaanse politie heeft in Marbella een Nederlandse man aangehouden die een invloedrijk figuur zou zijn binnen het Calikartel. De Spaanse nationale politie heeft zondag gemeld dat de man is aangehouden in samenwerking met de Nederlandse politie. Wanneer hij is gearresteerd, is niet bekendgemaakt. De verdachte, die Colombiaanse wortels heeft, zou een centrale rol gespeeld hebben in internationale cocaïnesmokkel en voor het kartel geld hebben witgewassen.

Volgens de Spaanse autoriteiten woonde de man aanvankelijk in Delft, maar was hij op de vlucht voor de politie naar Spanje vertrokken. De man zou al lange tijd lid zijn van het Calikartel en met name in het Verenigd Koninkrijk en Nederland actief geweest zijn als Europese afgevaardigde van het kartel. Hij hield zich volgens de politie aanvankelijk bezig met drugssmokkel, maar zou de laatste tijd „op grote schaal” geld witwassen. Via de man zou zes miljoen euro aan cocaïnegelden zijn gewit.

Drugsnetwerk

De Spaanse autoriteiten kwamen naar eigen zeggen in 2018 in Malaga een internationaal opererend drugsnetwerk op het spoor. Het kopstuk bleek de Colombiaanse Nederlander te zijn, waarop contact werd gezocht met de Nederlandse politie. De man stond bovenaan een opsporingslijst van de internationale politieorganisatie Interpol en ook de Nederlandse Belastingdienst was bij het onderzoek betrokken. De zes miljoen euro die hij voor het kartel verwerkte, had hij namelijk niet opgegeven, aldus de Spaanse politie.

De inval in de luxe woning van de man werd gefilmd, de beelden verschenen op sociale media. Te zien is hoe agenten grote hoeveelheden contant geld uit een kluisje halen en de man geboeid in een auto zetten. Er werden uiteindelijk „meer dan vijftien” creditcards aangetroffen, evenals horloges van duizenden euro’s per stuk en 85.000 euro in contanten. Ook zijn er computers en telefoons meegenomen en werden documenten, een bankrekening en drie auto’s in beslag genomen. Bij de man zijn zowel in Spanje als Nederland ook gelden in de vorm van cryptovaluta in beslag genomen. Daarmee zou in Nederland een bedrag van 170.000 dollar (143.000 euro) gemoeid zijn.