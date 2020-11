SGP wil bonus van 1.000 euro bij geboorte van vierde kind

De SGP wil dat ouders bij de geboorte van het vierde kind een eenmalige tegemoetkoming krijgen van 1.000 euro, bijvoorbeeld om een andere auto te kunnen aanschaffen. Dat staat in het concept-verkiezingsprogramma In Vertrouwen dat de partij maandagmiddag presenteerde. Het klassieke gezin van een vader, moeder en kinderen ligt volgens de SGP sowieso „onder vuur van fanatieke genderactivisten die gendergelijkheid willen afdwingen als het nieuwe normaal”.

De SGP vindt wel, als enige van de partijen die tot nu toe hun verkiezingsprogramma’s presenteerden, dat al in de komende regeerperiode serieus werk gemaakt moet worden van het herstel van de overheidsfinanciën. „De rekening, ook die van de coronacrisis, moet betaald worden”, schrijft de SGP.

Begrotingsdiscipline

Traditiegetrouw vindt de SGP dat de overheid zuinig moet zijn met geld uitgeven en naar een laag begrotingstekort en lage staatsschuld moet streven. Veel partijen vinden nu echter dat de grote rekening van de coronacrisis niet direct hoeft te worden weggewerkt, uit angst de economie schade toe te brengen. Zo schrijft de VVD - normaal ook heel zuinig - in het vrijdag gepresenteerde programma dat er „niet direct” moet worden bezuinigd.

De SGP vindt dat „ook in magere jagen, zoals nu, begrotingsdiscipline nodig is”. De partij waarschuwt wel voor te forse bezuinigingen in één keer en wil ook investeringen doen, bijvoorbeeld in de zorg, veiligheid en defensie. Zo wil de SGP naar aanleiding van de coronacrisis dat de zorgsalarissen structureel omhoog gaan. „De erkenning en waardering voor hun werk hoort ook zichtbaar te zijn op het loonstrookje.”

Grote moskeeën ‘ongewenst’

De SGP kiest in het nieuwe programma een felle toon tegen de islam. De vele aanslagen die in naam van de islam worden gepleegd geven volgens de partij „te denken over deze godsdienst als zodanig”. Dat docenten die Mohammedcartoons tonen moeten onderduiken noemde partijleider Kees van der Staaij bij de online presentatie van het programma maandag „een regelrechte schande”. De partij vindt ‘megamoskeeën’ en gebedsoproepen vanuit de moskee in Nederland „ongewenst”.

De doodstraf is verder terug in het SGP-programma. De partij schrijft dat deze straf voor moord of terrorisme „een rechtvaardige straf kan zijn”. Vier jaar geleden kwamen SGP-afdelingen in verzet toen de doodstraf niet meer in het programma werd genoemd. De partij is de enige politieke partij in Nederland die niet principieel tegen de doodstraf is.

Op de concept-kandidatenlijst prijken vertrouwde namen. Kees van der Staaij is komend jaar voor de vierde keer lijsttrekker. Kamerlid Chris Stoffer staat op plek twee, in 2017 stond hij nog op de vijfde plek. Kamerlid Roelof Bisschop staat op drie, campagneleider en wethouder in Hendrik Ido-Ambacht André Flach op vier. Opvallende nieuwkomer op de lijst is de 25-jarige SGPJ-voorzitter Arie Rijneveld op plek 11. Hij was vorig jaar nog openlijk kritisch over hoe de partij interne integriteitskwesties afhandelde.

