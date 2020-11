Regeringspartij van Aung San Suu Kyi eist verkiezingswinst Myanmar op

De Nationale Liga voor Democratie (NLD) heeft maandag de winst in de parlementsverkiezingen van Myanmar opgeëist. Een woordvoerder van de regeringspartij heeft tegen persbureau Reuters gezegd dat de partij volgens eigen tellingen een niet in te halen meerderheid heeft behaald. De officiële resultaten van de verkiezingen worden later op maandag verwacht.

De NLD van staatshoofd Aung San Suu Kyi had in 2015 ook al ruim gewonnen, in wat toen de eerste democratische verkiezingen sinds het einde van het militaire bewind waren. Sinds die verkiezingen is de reputatie van Suu Kyi met name in het buitenland ernstig beschadigd doordat zij het leger vrij spel gaf bij brute wraakacties op Rohingya-moslims in de provincie Rakhine.

Lees ook: Vrijheidsstrijder die het leger laat begaan

Weinig Rohingya-stemmen

Ondanks haar rol in de Rohingyacrisis en de buitenlandse kritiek is Suu Kyi in Myanmar nog steeds populair. Volgens haar partij is de verwachting dat er meer stemmen worden binnengehaald dan bij de verkiezingen van 2015. Hoewel er geen cijfers zijn over de opkomst, reppen binnenlandse media over een historisch hoge opkomst, ondanks de uitbraak van het coronavirus in het land.

Honderdduizenden Rohingya konden volgens een Rohingya-partij niet stemmen. De regering beschouwt de minderheid als migranten uit Bangladesh en niet als staatsburgers, waardoor ze geen stemrecht hebben. De Rohingya die wel stemrecht hebben maar in een regio wonen waar volgens de regering sprake is van een conflict konden ook niet stemmen vanwege „veiligheidsredenen”.

In 2016 en 2017 kwamen duizenden Rohingya om toen hun dorpen werden aangevallen door militairen. Een groot deel van de moslimminderheid vluchtte naar Bangladesh. Eind vorig jaar kwam Suu Kyi naar het Internationaal Gerechtshof in Den Haag om verantwoording af te leggen in het onderzoek naar deze vermeende genocide.