Priester eervol ontslagen door bisdom na sollicitatie burgemeesterschap

De rechterhand van de bisschop van Rotterdam, vicaris-generaal Tjeerd Visser, heeft dit voorjaar geprobeerd burgemeester van Zoeterwoude te worden. In maart solliciteerde de katholieke priester naar de vacante post in de Zuid-Hollandse gemeente. Na een gesprek met commissaris van de koning Jaap Smit trok Visser zich uit de procedure terug. Dat blijkt uit onderzoek van NRC.

Met zijn sollicitatie overtrad Tjeerd Visser (47) de regels van de Rooms-Katholieke Kerk. „Zonder speciale toestemming van zijn kerkelijke overheid mag een priester zulke functies niet bekleden”, zegt kerkhistoricus Peter Nissen, hoogleraar aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Toestemming om te solliciteren op de burgemeestersbaan had de vicaris-generaal niet. Het bisdom Rotterdam zegt dat bisschop Hans van den Hende „vooraf niet op de hoogte” was van de sollicitatie van zijn tweede man.

Een priester als burgemeester in Nederland zou „hoogst ongebruikelijk” zijn geweest, reageert Douwe Jan Elzinga, emeritus hoogleraar staatsrecht in Groningen. Elzinga: „De Gemeentewet blokkeert het niet, maar het zou voor zover ik weet een primeur zijn geweest. Ongebruikelijk is overigens ook dat een commissaris van de koning een burgemeesterskandidaat zou adviseren zich terug te trekken uit de procedure.”

Eervol ontslagen

Nadat Tjeerd Visser zich terugtrok uit de procedure in Zoeterwoude (ruim 8.600 inwoners) volgde een breuk met het bisdom Rotterdam. Op 1 juni 2020 maakte bisschop Van den Hende bekend dat hij zijn vicaris-generaal per 28 mei „eervol ontslagen” had.

In een brief aan priesters en pastoraal werkers schreef de bisschop dat Visser „een periode van rust en reflectie” verkoos. Visser legde ook zijn werk neer als pastoor van een parochie in Dordrecht. Na een verblijf in de Doetinchemse Sint-Willibrordsabdij , een benedictijnenabdij, keerde hij niet terug naar Rotterdam. Op 6 september meldde Van den Hende dat zijn voormalige rechterhand een procedure was begonnen teneinde uit het priesterambt te stappen.

In een nieuwsbrief schreef de bisschop dat Visser „tot de overtuiging is gekomen dat hij het dienstwerk van priester wil beëindigen en aan paus Franciscus dispensatie zal vragen van zijn priesterlijke verplichtingen”. De bisschop noemde het „zwaar en ingrijpend” en „een pijnlijk verlies”.

Een dag na deze bisschoppelijke brief maakte het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bekend dat de CDA’er Fred van Trigt benoemd was tot nieuwe burgemeester van Zoeterwoude.

Tjeerd Visser wil niet reageren op vragen van NRC. In een e-mail zegt hij wel: „Zoals u weet is de procedure rondom een burgemeestersbenoeming strikt geheim. Ik doe daar dus geen mededelingen over. Overwegingen aangaande mijn toekomst buiten de kerk wil ik graag voor mezelf houden.”

Het bisdom zegt: „Voor Tjeerd Visser gelden vooralsnog de verplichtingen die aan het ambt van priester worden gesteld. Het ambt van burgemeester is voor een priester niet toegestaan.” Volgens het bisdom heeft bisschop Van den Hende over de kwestie geen contact gehad met de commissaris van de koning in Zuid-Holland, Jaap Smit. NRC vroeg Smit, zelf voormalig dominee, onder meer of hij vindt dat een priester tegelijk burgemeester kan zijn. Zijn woordvoerder liet per e-mail weten dat de commissaris „geen behoefte heeft om op deze vragen in te gaan”.

Een priester of dominee in een door de Kroon benoemde functie is ongewoon, maar ze zaten wel vaker in de Eerste en Tweede Kamer. Bekende namen zijn predikant Abraham Kuyper en priester Herman Schaepman. De laatste katholieke priester-parlementariër was dominicaner pater David van Ooijen. Hij was tot 1993 lid van de PvdA-fractie in de Eerste Kamer. Predikant Ab Harrewijn (‘de Rode Dominee’) zat tot 2002 in de Tweede Kamer voor GroenLinks.

In het buitenland zijn meer voorbeelden van politiek actieve priesters. Ze werden zelfs minister – meestal tegen de zin in van het Vaticaan. Zo werd in Nicaragua priester Ernesto Cardenal minister van Cultuur. Paus Johannes Paulus II zette hem om die reden in 1985 uit het priesterambt. Op Aruba is Rudy Lampe minister van Onderwijs. De priester werd in 2013 uit het priesterambt gezet wegens zijn politieke activiteiten.