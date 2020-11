Politiebonden boos over ‘opruiende’ berichten jongerenorganisatie Bij1

De jongerenorganisatie verbonden aan Bij1 heeft zich de woede op de hals gehaald van zowel de Amsterdamse politiecommissaris als politievakbond ACP. De organisatie Radicaal plaatste in het weekend op sociale media een bericht over de eenmalige ‘coronabonus’ van 300 euro voor agenten: „Even extra cashen om je medemens te onderdrukken. Voor dit racistische machts(misbruik)instituut geen punt!”

De vakbond gaat aan het Openbaar Ministerie vragen of er iets kan worden gedaan aan de berichten op Instagram en Twitter. Die zijn volgens voorzitter Gerrit van de Kamp „buiten iedere proportie”. De hoofdcommissaris van de Amsterdamse politie, Frank Paauw, schreef zondag dat hij hoopt dat agenten zich door de campagne niet laten „beïnvloeden”, al zijn ze op „onterechte en kwetsende manier” weggezet.

In de berichten wordt volgens hem „op basis van vooroordelen en generalisaties politiek bedreven”. „Juist van politieke partijen mag je in deze moeilijke tijden verwachten dat ze nadenken over hoe te verbinden in plaats van te polariseren.” Woensdag maakte minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) bekend dat agenten een eenmalige bonus krijgen, waarmee hij zijn waardering wil laten blijken aan het politiepersoneel, dat al voor de coronacrisis kampte met een hoge werkdruk en onderbezetting.

Ophef

Radicaal zorgde in oktober van dit jaar ook al voor ophef, door op Twitter te schrijven over „de moordmachine van Defensie”, waarvoor minister Ank Bijleveld (Defensie, CDA) jongeren zou „ronselen”. Die uitspraak leidde tot verontwaardiging onder militairen en veteranen. Advocaat Sébas Diekstra zei toen van zeker vijftig mensen te hebben gehoord dat zij een aangifte van belediging en laster zouden steunen.

De partij Bij1, die in de Amsterdamse gemeenteraad één zetel heeft, houdt zich veel bezig met politieoptreden en vooral met racisme of etnisch profileren door de politie. Vorig jaar februari beschuldigde Sylvana Simons, toen nog gemeenteraadslid namens de linkse partij, de hoofdstedelijke politie van buitensporig geweld in een zaak waarbij een man werd doodgeschoten door agenten. Het ging naar alle waarschijnlijkheid om zelfmoord.

Simons maakte begin deze maand bekend dat zij de Amsterdamse raad verlaat om zich als lijsttrekker te richten op de Tweede Kamerverkiezingen. Vier jaar geleden haalde Bij1 niet de benodigde stemmen voor zetels in het parlement. Simons wil in maart „het meest linkse, groene en inclusieve programma de Tweede Kamer in brengen”, volgens Bij1.