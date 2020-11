Pauw doet de corona, De Leeuw de dolletjes

Jeroen Pauw begon zijn nieuwe talkshow zondag met een mondkapje op. Nadat hij zijn gastheer in het Radboud-ziekenhuis om toestemming had gevraagd, deed hij het weer af, maar het detail was veelzeggend. Pauw komt binnen is geen tv-programma dat graagpraters naar een studio lokt, maar dat zelf bij mensen en instellingen te gast is.

De aan de tweede coronagolf gewijde uitzending was zeer sterk. De verhalen van artsen, patiënten en verpleegkundigen die zich rondom de Pauw-tafel in de ziekenhuishal hadden gegroepeerd zaten dicht op de praktijk – af en toe moest je terugdenken aan het geroemde Frontberichten dat dit voorjaar werd uitgezonden. Hans van der Hoeven, hoofd van de IC in Nijmegen, zei „heel voorzichtig een klein beetje optimistisch” te worden over het verdere verloop van deze fase in de pandemie.

Pauw hoorde vooral veel patiëntenverhalen, zoals dat van een vrouw wier man (38) net weer van de intensive care en de beademing af was. Hij is nog steeds bang om dood te gaan, vertelde ze. „Het duurt een tijd voor je je weer veilig voelt.”

Enorm trots dat ons @radboudumc toneel mocht zijn van de eerste #pauwkomtbinnen. Het ging eens niet over de dagelijkse cijfers en eindeloze discussies over maatregelen, maar gewoon puur in beeld het eerlijke verhaal in de zorg. Terugkijken kan hier: https://t.co/OE4xPAd8pm — Dennis Verschuren (@DLFCVerschuren) November 8, 2020

In een bed bij de tafel lag Hans, een man die net was geopereerd aan een tumor. Ernaast zat een vrouw van wie de niertransplantatie moest worden uitgesteld. „Ik zou graag in dat bed hebben gelegen”, zei ze met een kort knikje. Zo werd het probleem van ‘afschaling’ scherp in beeld gebracht. Pauw stelde de juiste vragen aan de artsen, in dit geval of zo’n nieroperatie dan geldt als een „kleine ingreep”. Niet als klein, maar wel als „niet-acute zorg”, zo bleek. De patiënt moet daarbij maar hopen dat haar situatie niet alsnog acuut wordt. „De Nederlandse zorg is goed en efficiënt”, zei kno-arts Henri Marres, „maar niet bestand tegen een ramp van dit formaat.”

Soms stuurde Pauw te nadrukkelijk op het gevoel. In een gesprek met twee zussen die hun beide ouders aan corona verloren, probeerde hij de tranen erg opzichtig aan tafel te lokken, door steeds weer pijnlijke momenten in herinnering te roepen.

Eigenlijk zijn alle verschillen tussen Pauw komt binnen en het oude Pauw verbeteringen. Meer dan om de opinies die in de reguliere talkshows over tafel vliegen, ging het zondagavond om feiten en verhalen. Aan het woord kwamen uitsluitend gasten die iets zinnigs te vertellen hadden. Er waren geen kekke internetfilmpjes en niemand zat in de uitzending om een tv-programma te promoten. Het resultaat was een talkshow zonder jachtigheid. Het kan dus wel!

Giechelen met Paul en Astrid

Intussen heeft BNNVARA de vrijdagversie van Op1 bijgepunt. Ter verhoging van het ‘vrijdagavondgevoel’ (we laten maar even in het midden wat dat is) wordt die nu gepresenteerd door Astrid Joosten en Paul de Leeuw. Er werd gegiecheld dat het een aard had, zeker aan het begin van de uitzending. De Leeuw, de koning van het dolletje, giechelde mild-nerveus mee en hoefde niet eens grappen te maken: zijn gasten kozen voor de pre-emptive giggle.

Tekenend was het moment waarop Joosten scheidend VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff voorhield „dit is géén grap hoor”, even nadat ze een opmerking had gemaakt over de sociaal-democratische trekken van het VVD-programma.

Het was prettig dat er wat haast uit het programma bleek te zijn gejaagd. De hele tweede helft was ingeruimd voor een roerend eerbetoon aan Rob de Nijs, de door de ziekte van Parkinson getroffen zanger die zijn laatste (of misschien toch niet laatste, zoals dat gaat) plaat heeft uitgebracht. Het gesprek liet zien dat een beetje geduld en een wat lager tempo wonderen doen, of het nu gaat om actualiteit of om een mooie zanger op leeftijd.