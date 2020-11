Oud-president Bolivia Morales na jaar ballingschap terug in thuisland

De voormalige president van Bolivia Evo Morales is na een jaar in ballingschap teruggekeerd naar zijn thuisland. Vanuit Argentinië, waar Morales politiek asiel had gekregen, stak hij maandag de grens over naar Bolivia waar hij werd opgewacht door een uitzinnige groep aanhangers. De terugkeer van de oud-president volgt een dag na de inauguratie van zijn partijgenoot Luis Arce als nieuwe president van het Zuid-Amerikaanse land.

Luis Arce, net als Morales lid van de socialistische partij Movimiento Al Socialismo (MAS), won in oktober met een ruime meerderheid de presidentsverkiezingen. Arce heeft benadrukt dat Morales geen rol zal spelen in zijn regering. Met de terugkeer van de oud-president heeft de grootste partij van Bolivia nu echter twee leiders. Politieke experts vragen zich af of Morales zich afzijdig zal houden van de binnenlandse politiek.

De verkiezingen dit jaar waren uitgeschreven door de rechtse interim-regering van Jeanine Añez, die sinds de chaotisch verlopen verkiezingen van 2019 aan de macht is. Die verkiezingen had Morales gewonnen, maar door beschuldigingen van grootschalige fraude werd die winst niet erkend. Añez greep vervolgens de macht. Zij werd hierbij gesteund door het leger en de politie.

Na de vermeende verkiezingsfraude en de daaropvolgende machtsovername gingen aanhangers van zowel Morales als de partij van Añez de straat op. Bij die protesten kwamen zeker 33 mensen om het leven, waarvan een deel door hardhandig politieoptreden. Er werd een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen Morales voor opruiing en terrorisme. Hij vluchtte naar Mexico en ging vervolgens naar Argentinië, waar de linkse president Alberto Fernández hem politiek asiel verleende. Eerder werd al bekend dat het arrestatiebevel van Morales was ingetrokken, waardoor hij kon terugkeren naar Bolivia.