Daar stond ik dan voor een zijingang van Mookerhof, de verblijfplaats van mijn moeder. Ik kwam in een sluis, vroeger een opberghok. Handen wassen onder toezicht. Ik kreeg van een in plastic gewikkelde verzorgster een plastic schort omgehangen. Ik moest een skibril over mijn bril zetten en plastic handschoenen aan. We liepen naar binnen. Bij de deur van de kamer van mijn moeder werd ik overgedragen aan een andere verzorgster. Ik moest ondanks de verse handschoenen weer mijn handen wassen, moest over mijn schort een overall aan ze reikte me ook een mondkap aan voor over de mondkap. Ik dacht dat het een grapje was, maar dat was niet zo, in tegendeel: zij vond twee mondkapjes over elkaar eigenlijk nog weinig.

„Uw moeder is wel hoofdverdachte.”

Waarvan?

Ik kende de riedel inmiddels: door „haar hoefjes” gezakt, zwak, ziek en misselijk en dan gaan ze in Mookerhof tegenwoordig uit van het zwartste scenario. Het was volkomen duidelijk dat ik hier niet te maken had met een ezel die zich twee keer aan dezelfde steen stoot, eerder met een ezel die overal stenen ziet en bij iedere kiezel keihard begint te balken dat hij zich daar niet aan wil gaan stoten.

Ik ging krakend naar binnen. Ze lag in bed, een been stak onder het dekbed uit. Zwaar ademend, af en toe schokkend met het hele lijf. Ze had overal eczeem.

Haar ouders, ze waren op het moment van fotograferen ongeveer net zo oud als ik nu, keken mee vanaf de muur. Het liefst zouden ze uit hun zilveren lijstjes stappen om haar op te halen.

Het gehoorapparaat op een schoteltje naast het bed. Praten had geen zin. Schreeuwen ook niet, bleek. „Hallo! Hallo! Mama? Marcel hier!”

Ik duwde tegen haar lichaam, maar hield daar na een paar keer mee op. Ik ging op een stoel zitten, mijn aanwezigheid voelde als boetedoen voor al die keren dat ik er niet was.

„Ze leek wel verdoofd”, zei ik tegen een van de mummies op de gang. „Ja”, zei die terug. “Mevrouw is in diepe rust.”

Daarna gaf ze me de bijna onmogelijke opdracht om mijn overall zonder de handen te gebruiken uit te trekken. Daarna op anderhalve meter met haar naar de sluisdeur, waar ik weer werd overgedragen aan de mummie die ging over het handen wassen.

Zaterdag kregen we de uitslag van de coronatest: alle bewoners waren negatief getest. Mijn moeder moest de eerste dagen wel in cohort blijven, dat waren nu eenmaal de regels. Wat maakte het nog uit? Als ik door mijn hoefjes was gezakt zou ik ook gewoon lekker in cohort blijven liggen.

Marcel van Roosmalen schrijft op deze plek een wisselcolumn met Ellen Deckwitz.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 9 november 2020