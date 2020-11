Omstreden beveiliger in verzet tegen overname

Hoeveel vijandige biedingen kan een geplaagd beursfonds weerstaan? Het is alle hens aan dek voor het Britse G4S, ’s werelds grootste private beveiligingsbedrijf. De ene na de andere concurrent tracht ongevraagd aandeelhouders te verleiden.

De multinational uit Londen (ruim 8,5 miljard euro omzet) is in Nederland vooral bekend van de donkerblauwe busjes voor geldtransport. Die tak is overigens afgesplitst en dit voorjaar voor ruim 790 miljoen euro verkocht aan het Amerikaanse Brink’s. De circa 6.000 Nederlandse werknemers van G4S zijn vooral actief als beveiliger van evenementen, gebouwen en Schiphol, dat inmiddels meer dan dertig jaar klant is.

G4S bestaat ruim honderd jaar en is met name de afgelopen decennia uitgegroeid tot een wereldspeler, met 558.000 man actief in 85 landen. Het beveiligt winkels en bedrijventerreinen, ambassades, gevangenissen, asielzoekerscentra en kerncentrales. Inmiddels komt zo’n vijfde deel van de inkomsten van overheden.

Het optreden van G4S veroorzaakt nogal eens ophef. Zo was sprake van geweld en drugsgebruik in door G4S bewaakte gevangenissen in Birmingham en het Zuid-Afrikaanse Bloemfontein. Bij de Olympische Spelen van 2012 in Londen sloeg het bedrijf ook een modderfiguur. Het kwam duizenden aan de organisatie van de Spelen beloofde beveiligers tekort, waardoor het Britse leger moest worden ingezet. Dat debacle kostte G4S ruim 80 miljoen euro. Ook kwam het in opspraak door betrokkenheid bij controleposten op de door Israël bezette Westelijke Jordaanoever en bij gevangenissen in Israël waar martelingen plaatsvonden.

De lijst incidenten met reputatieschade is langer. Wegens „ernstige” schendingen van mensenrechten in Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten stapte het Noorse staatsfonds uit G4S, waarin het tientallen miljoenen had belegd. Deze zomer nog schikte G4S voor een kleine 50 miljoen euro in een fraudezaak rond bewakingscontracten.

Intussen lijdt het bedrijf flink onder de coronapandemie, die het werk voor bijvoorbeeld vliegvelden en evenementen sterk heeft gereduceerd. Opeens zien kleinere concurrenten hun kans schoon. Het Canadese GardaWorld (omzet 2,3 miljard euro) deed in september een overnamebod ter grootte van 3 miljard pond (190 pence per aandeel). Bestuurders en commissarissen van G4S wezen het af. GardaWorld wordt overigens gesteund door een bedrijf met diepe zakken, de Britse private-equityfirma BC Partners.

Een nieuwe afwijzing door G4S kwam afgelopen dinsdag, nu op een ongevraagd bod van het Amerikaanse Allied (omzet 7 miljard euro). Dat bood 210 pence per aandeel. De afwijzing was wegens „aanzienlijke onderwaardering” en „opportunisme”.

Johan Eliason, analist van financieel dienstverlener Kepler Cheuvreux in Stockholm, kan dat laatste begrijpen. „De pandemie heeft duidelijk impact, maar veel verloren bedrijfsactiviteiten komen op een dag terug.”

Toch mogen de aandeelhouders van G4S volgens hem niet klagen. „Zij moeten blij zijn met een bod van 210 pence. Die prijs is gelijk aan de koers van een jaar geleden.” Een vijandige overname voor deze prijs acht Eliason goed mogelijk. „De slechte reputatie van G4S schrikt al tijden beleggers af. Dat zorgt voor een korting op de koers.”

Dat de nog lopende biedingen vijandig zijn en afkomstig van kleinere partijen, doet er volgens Gerard van Solinge, advocaat en hoogleraar ondernemingsrecht in Nijmegen, weinig toe. „Het gaat erom dat een bieder alle aandelen verwerft.” In zijn ogen hoeft het geen belemmering te zijn dat een bestuur een overname niet zit zitten. „Een aanbeveling helpt wel. Maar het is aan de aandeelhouders.”

NRC Lunchkoers De belangrijkste ontwikkelingen in de economie, op de beurzen en in het zakenleven Inschrijven