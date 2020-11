Oefenen tijdens de pandemie: voetbalclubs kijken lijdzaam toe

Het lijkt gekkenwerk. Terwijl de wereld zucht onder de pandemie vliegen tal van voetballers uit over alle continenten. Niet voor de Champions League of Europa League – nee, deze week staat een reeks interlands op de agenda. Met tientallen oefenduels, waar betrekkelijk weinig op het spel staat, behalve geld, eer en de positie op de wereldranglijst.

De Spaanse ploeg komt naar Amsterdam, voor een duel woensdag. Japan reist naar Panama, Saoedi-Arabië krijgt Jamaica op bezoek en Mexico oefent tegen Zuid-Korea op neutraal terrein in Oostenrijk. Costa Rica: Qatar-uit. De lijst ‘oefeninterlands’ beslaat twee pagina’s op Teletekst.

Tal van Europese profclubs die de internationals voor veel geld op hun loonlijst hebben staan, zien de vliegbewegingen met afgrijzen aan. Die vrees is niet ongegrond. Juventus zag Cristiano Ronaldo half oktober besmet terugkeren van een interlandweek met Portugal. Hij miste onder meer het Champions League-duel tegen Barcelona.

De nationale ploeg van Spanje – een land met meer dan 20.000 coronabesmettingen per dag – vliegt deze dinsdag naar Schiphol voor een oefeninterland met Nederland dat, wat betreft het virus, bezig is de ergste pijn van de tweede golf af te schudden.

De internationale spelersvakbond FIFPro riep eerder op oefeninterlands te schrappen. „Voor de clubs zijn die wedstrijden heel lastig”, zei hoofd medische zaken Vincent Gouttebarge. „Ze hebben geïnvesteerd om een eigen ‘bubbel’ te creëren, maar voor interlands reizen hun spelers naar diverse landen en continenten. Dat zijn juist de momenten waarop spelers in aanraking kunnen komen met Covid-19.”

Afkeur

Nederlandse clubs spraken hun afkeur ook uit over de vriendschappelijke duels. „In deze tijd oefeninterlands inplannen kan gewoon niet. Ongeacht commerciële of andere belangen”, stelde Johannes Spors, technisch directeur van Vitesse, in de lokale pers. „Niet verstandig”, zei Ajax-coach Erik ten Hag over de interlands. „Natuurlijk staan we met bonden in contact. Maar als ze erop staan, moet je ze [de spelers] afgeven.”

Dat is hoe de FIFA het normaal voorschrijft: clubs zijn verplicht hun internationals af te staan. Maar in reactie op de pandemie paste de wereldvoetbalbond de regels tijdelijk aan. Clubs mogen hun spelers thuishouden als zij onderweg naar die interlands te maken krijgen met reisbeperkingen, zoals verplichte quarantaine bij de heen- of terugreis. De regels gelden voor de rest van dit jaar.

Werder Bremen maakt daar gebruik van en houdt bijna alle internationals bij de club, waaronder Jong Oranje-speler Tahith Chong. Werder kan dit doen vanwege een verordening van de gezondheidsautoriteit in Bremen: spelers die terugkeren uit internationale risicogebieden moeten vijf dagen in quarantaine. In september stond Werder, net als Hertha BSC, ook geen internationals af door de strenge regionale quarantaineregels. Zo ontbraken bij Jong Oranje vier spelers.

Italië

Het meest ingewikkeld is de situatie in Italië, waar de regionale gezondheidsdiensten bepalen welke spelers naar het buitenland mogen reizen. Zo kan Stefan de Vrij van Internazionale naar Nederland reizen – alleen met particulier vervoer– maar internationals van AS Roma, Lazio en Fiorentina blijven in quarantaine, omdat in hun teams spelers positief zijn getest.

Tegelijkertijd lijkt het besmettingsrisico bij Oranje tot dusver relatief klein. Anders dan bij Nederlandse clubs, waar spelers nog thuis eten en slapen, zitten de internationals in Zeist daadwerkelijk in een bubbel. De selectie is vrijwel afgesloten van de buitenwereld en iedereen die in de bubbel komt, wordt eerst getest.

Het aantal positieve tests in het Europees topvoetbal is, afgaande op UEFA-cijfers, relatief laag. In Europese competities, zoals de Champions League en Nations League, werden 61.859 tests gedaan bij spelers en staf rond 526 duels. Uitkomst: 340 positieve gevallen, ofwel 0,55 procent.

Hoe simpel het mag lijken, de KNVB kan niet zomaar een streep zetten door het oefenduel met Spanje. De interland levert grofweg één miljoen op (met name mediagelden) en is zo van groot financieel belang voor de bond, zeker nu de inkomsten uit ticketverkoop zijn weggevallen. Ook is de KNVB gebonden aan contractuele verplichtingen – bij niet spelen zou het een boete moeten betalen.

Ook wordt er in Zeist op gewezen dat er een sportief belang is: wil Nederland groepshoofd zijn bij de kwalificatie voor het WK 2022, moet het tot de tien beste Europese landen horen op de FIFA-ranking. Een resultaat tegen Spanje kan daarin waardevol zijn, zeker nu alles dicht bij elkaar staat.

Er zijn landen die wel hard ingrijpen. De Canadese voetbalbond, Canada Soccer, besloot vorige week na overleg met de regering dat de nationale ploegen dit jaar geen interlands meer spelen. „Canada Soccer blijft voorrang geven aan de gezondheid en veiligheid van alle spelers, staf en officials boven reizen naar het buitenland”, schreef de bond.

Met medewerking van Marc Leijendekker