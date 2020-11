Omdat ik een erg goede nasi goreng wil gaan maken, bezoek ik de Chinees-Indische toko in de Steenstraat. Ik kan niet alles vinden en ik vraag de zeer service-georiënteerde Chinese cheffin om hulp. Als ik alle ingrediënten heb, vraag ik wat ik nog meer moet hebben om de allerbeste nasi van Arnhem te maken. Haar antwoord: „Mijn vader.”

