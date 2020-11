‘Meer dan vijftig mensen onthoofd in noorden Mozambique’

In de Mozambikaanse provincie Cabo Delgado zijn in de periode van vrijdag tot en met zondag meer dan vijftig mensen gedood bij aanvallen door islamitische milities. Dat meldt de BBC maandag. Volgens lokale media zijn de slachtoffers in verschillende dorpen onthoofd en zwaar verminkt en loopt het dodental mogelijk zelfs op tot meer dan honderd. Er zouden ook meerdere vrouwen ontvoerd zijn.

De militanten zouden onder meer de dorpen Nanjaba en Muatide hebben aangevallen. Hierbij werden huizen in brand gestoken en mensen doodgeschoten en -gestoken. In Muatide zouden tientallen mensen zijn onthoofd op een voetbalveld. De milities zijn volgens de BBC gelieerd aan terreurgroep Islamitische Staat, dat steeds meer voet aan de grond krijgt in het zuiden van het Afrikaanse continent.

Sinds 2017 zijn er jihadisten actief in Cabo Delgado die daar meermaals uit naam van IS bloedige en grootschalige aanslagen hebben uitgevoerd. Zo’n tweeduizend mensen zijn hierbij om het leven gekomen en 430.000 mensen raakten ontheemd. De milities zeiden eerder de islam in Mozambique te verdedigen en een eigen islamitische regering te willen voor de moslimminderheid in het land.

IS zou jonge inwoners van Cabo Delgado aan zich weten te binden door in te spelen op hun slechte economische omstandigheden. Er is hoge werkloosheid in de regio en inwoners van Cabo Delgado vinden het oneerlijk dat zij niet profiteren van de olie-inkomsten uit het olierijke gebied. Ook bestaat er onvrede met de Mozambikaanse veiligheidsdiensten. Zij zouden zich bij de strijd tegen jihadisme op grote schaal schuldig maken aan mensenrechtenschendingen zoals marteling en moord.

Lees ook: Hoe jihadisten in razend tempo het noorden van Mozambique veroveren