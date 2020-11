Karabach-oorlog in beslissende fase

Met de val van de tweede stad van Nagorno-Karabach, waarover verschillende media maandag berichtten, lijkt de strijd om de Armeense enclave in een beslissende fase te zijn gekomen. Zondag al claimde de Azerbeidzjaanse president Ilham Aliyev de inname van Sjoesja, een strategisch gelegen stad met grote symbolische waarde voor Azerbeidzjan. Maar dat werd toen door Armenië ontkend.

Maandagmiddag zei een woordvoerder van de Karabachse autoriteiten echter dat de stad „door een reeks ongelukkige gebeurtenissen volledig buiten onze controle” ligt. „Als we willen dat Sjoesja weer van ons wordt en we Artsakh [de Armeense naam voor Nagorno-Karabach, red.] behouden, moeten we al onze inspanningen op [de hoofdstad] Stepanakert richten”, schreef regeringswoordvoerder Vahram Pogosyan op Facebook.

De Armeense president Nikol Pasjinian zei later maandag op Twitter dat „de strijd om Sjoesja doorgaat”. Al sinds Aliyevs verklaring zondag wordt overal in Azerbeidzjan feest gevierd. Turkse media schrijven over het „einde van de Armeense bezetting”.

Opmars naar hoofdstad

Met de val van Sjoesja lijkt Azerbeidzjans militaire opmars richting de twaalf kilometer noordelijker gelegen hoofdstad Stepanakert nauwelijks nog te stuiten. Het militair veel zwakkere Armenië leed de afgelopen weken grote verliezen. Vorige maand raakte het de controle kwijt over de enige weg die Nagorno-Karabach met Armenië verbindt, waardoor de enclave steeds moeilijker te verdedigen en bevoorraden werd. Het achtergebleven deel van de burgerbevolking is volgens onbevestigde berichten afgelopen weekend grotendeels gevlucht.

Waar het rijke Azerbeidzjan wordt gesteund door Turkije, liet Armeniës traditionele bondgenoot Rusland het juist afweten. Hoewel Armenië lid is van de door Rusland geleide militaire verdragsorganisatie CSTO, stelde het Kremlin vorige maand dat de beschermingsplicht van bondgenoten zich „niet uitstrekt tot Nagorno-Karabach”. Officieel wordt de enclave door Rusland noch Armenië erkend.

Zondag leek het er nog op dat Rusland een vredesakkoord uitonderhandeld had, ondanks eerder verzet van Armenië hiertegen. Dit gebeurde na gesprekken tussen Rusland en Turkije, meldde nieuwssite Middle East Eye zondag op basis van anonieme bronnen. Onder het akkoord zou Armenië zeven districten in Nagorno-Karabach opgeven en zou Azerbeidzjan zijn opmars staken. „Deze deal maakt een einde aan de humanitaire crisis en beantwoordt tegelijkertijd aan de legitieme Azerbeidzjaanse eisen over het grondgebied”, aldus een Turkse bron.

De bijbehorende wapenstilstand zou door zowel Russische als Turkse vredestroepen worden gecontroleerd. Onder druk van het geweld zou Armenië uiteindelijk toch hebben ingestemd met het akkoord.

Nu Sjoesja is ingenomen, is het onduidelijk of het vredesproces nog van de grond komt. Sinds het conflict ruim een maand geleden oplaaide zouden enkele duizenden doden zijn gevallen aan beide zijden. De Russische president Vladimir Poetin sprak eerder van 5.000 doden.

