Invallen en arrestaties bij grote anti-terreuractie in Oostenrijk

De Oostenrijkse politie heeft maandag dertig aanhoudingen verricht als onderdeel van een grootscheepse anti-terreuractie. Verspreid over het land werden zestig huizen, bedrijven en gebouwen doorzocht. De adressen houden verband met de activiteiten van radicale islamisten. Justitie zegt dat er geen direct verband is tussen deze operatie en de aanslag van vorige week in de hoofdstad Wenen.

De invallen maandag waren gericht tegen „criminele, extremistische en onmenselijke organisaties”, zo stelde Karl Nehammer, de minister van Binnenlandse Zaken, in een verklaring. Al ruim een jaar zou de politie onderzoek hebben gedaan naar personen in de deelstaten Stiermarken, Karinthië, Wenen en Neder-Oostenrijk, die banden hebben met de Palestijnse organisatie Hamas of de Moslimbroederschap en aanverwante groepen steunen. Ook zouden verdachten zich hebben beziggehouden met het witwassen van geld, onder meer voor financiering van terrorisme. Het onderzoek richt zich op meer dan zeventig verdachten, zegt het Openbaar Ministerie van de stad Graz in Stiermarken.

Doel van de politieacties van maandag is volgens justitie om „de politieke islam met wortel en tak uit te roeien”. Nehammer wijdde daarover uit tijdens een persconferentie, opgetekend door de krant Kronen Zeitung: ‘Operatie Ramses’ moet iedereen die in Oostenrijk woont, beschermen, „juist ook moslims” die volgens hem door de extremistische organisaties onder druk worden gezet. Het Palestijnse Hamas staat op de terreurlijsten van de Verenigde Staten en de Europese Unie. De Oostenrijkse justitie laat weten dat het onderzoek doet naar eventuele connecties tussen Hamas en de Moslimbroederschap, die als transnationale politieke beweging wordt gezien.

Het gedachtegoed van Islamitische Staat heeft nog altijd een aantrekkingskracht op jonge, radicaliserende moslims in Europa

Eerdere fouten in terreurbestrijding

Maandag 2 november schoot een 20-jarige geradicaliseerde man vier mensen dood in het centrum van Wenen. De aanslag is de eerste in Oostenrijk die aan een jihadist is toegeschreven; de dader zou een aanhanger van Islamitische Staat zijn geweest. Die terreurorgannisatie eiste later verantwoordelijkheid op voor de schietpartij. In de afgelopen week is veel kritiek geweest op de autoriteiten van Oostenrijk en Wenen, die waarschuwingen zouden hebben genegeerd. Nehammer maakte vrijdag bekend dat het hoofd van de Oostenrijkse antiterreureenheid is geschorst in afwachting van een onderzoek naar de „onacceptabele fouten” die zijn gemaakt.