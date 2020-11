Haar verleden hing als parfum om haar heen

Ze stond ons altijd op te wachten voor het raam van haar flat. De gordijnen een stukje opzij geschoven. Je kon haar uittekenen. Grijsblond, opgestoken haar. Blauwe ogen, als flonkerstenen. Sportief gekleed, met een vleugje deftig. Veel jeugdiger dan ze was.

We trokken onze schoenen uit en traden haar heiligdom binnen. Bij het raam een schilderdoos met uitklapbare ezel. Daarop een half-af portret van een vrouw met hoed. In de hoek een muziekstandaard met daarop een sonate van Telemann, een altblokfluit op een roodfluwelen doek. Boven de eettafel zelfgemaakte poppen en een letterbak met miniatuurpaardjes. „Voorzichtig”, zei ze tegen onze dochter, die toen ze klein was al gefascineerd was door een blauw paardje. „Het is breekbaar.”

Haar verleden hing als een zwaar parfum in haar appartement. Haar naaihoekje met de knopendoos en de mand met stofjes van jurken die ze door de jaren had gemaakt. Haar witte balletschoenen, de linten keurig gestrikt. Een foto van haar vader, een blonde man met dezelfde blauwe ogen. Een jeugdfoto waarop ze eruitzag als een Hollywoodactrice uit de jaren vijftig. Alice in Wonderland, opengeslagen op de salontafel bij de tekening van de Maartse Haas.

Ze werd slechter ter been. Ging niet meer zo vaak het huis uit. Alleen bij goed weer plukte ze veldbloemen op de dijk. Ze verzekerde ons keer op keer dat ze niet eenzaam was. Ze had haar muziek, haar schilderijen en bovenal haar herinneringen.

Toen kwam het virus. Doodsbang was ze ervoor. Niemand mocht haar huis nog binnen. Ze durfde er niet meer uit. Ze veranderde in een angstig vogeltje. De boodschappen liet ze een nacht in de gang staan voor ze die aanraakte. Met winterhandschoenen. Ze zorgt goed voor zichzelf, zeiden we tegen elkaar, tegen de kinderen. Echt gerustgesteld waren we niet.

Omdat wij het land niet meer uit konden, communiceerden we alleen nog via de computer. Wanhopig probeerden we de platheid van het scherm te omzeilen. Virtuele omhelzingen. In de warmste dagen van de zomer plakte haar blonde haar tegen haar hoofd dat opeens heel klein leek. We hielpen haar met boodschappen bestellen, omdat ze telkens vergat waar ze haar wachtwoord had opgeschreven. Achter haar in beeld, het zelfportret van de trotse vrouw die ze ooit was. Ze redt het wel, zeiden we tegen elkaar. Straks is deze tijd voorbij.

Toen de herfst kwam, vond ze het allemaal maar lang duren. Wanneer kunnen jullie weer vliegen, vroeg ze steeds. Zo gauw mogelijk, zeiden we dan. Na de eerste golf kwam een tweede golf. Het werd er niet beter op. Niemand had haar meer aangeraakt sinds maart. Ze miste de kinderen met hun verhalen. „Voor mezelf maak ik geen rijsttafel klaar”, zei ze. Wij misten haar ook. We maakten ons zorgen.

Vorige week nam ze de telefoon niet op. Eigenlijk wisten we toen al wat de arts die middag bevestigde. Ze lag mooi aangekleed op bed. Verrast door de dood tijdens een middagslaapje.

„Kijk”, zegt onze dochter, die ons vanuit haar huis belt. Ze houdt het blauwe paardje in de palm van haar hand. „Ik doe voorzichtig hoor”, zegt ze. „Het is breekbaar.”

