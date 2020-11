GroenLinks kiest voor parlementaire ervaring en diversiteit

Met een combinatie van parlementaire ervaring en diversiteit onder kandidaat-Kamerleden wil GroenLinks een gooi doen naar regeringsverantwoordelijkheid. Deelname aan het huidige kabinet-Rutte III mislukte, toen een voor partijleider Jesse Klaver bij formatiebesprekingen van 2017 onaanvaardbaar compromis werd gesmeed op het vluchtelingendossier. Na de komende Tweede Kamerverkiezingen is de partij vastbesloten om blijvend aan te sluiten bij het vormen van een nieuw kabinet.

Daartoe heeft de partij vorige maand al een – verder naar links opgeschoven verkiezingsprogramma gepresenteerd. Daartoe heeft Klaver zich herhaaldelijk sterk gemaakt voor trouwere linkse samenwerking – al is een stembusakkoord met PvdA of SP nog een brug te ver. En daartoe heeft GroenLinks maandagavond een nieuwe kandidatenlijst gepresenteerd. De Tweede Kamerverkiezingen zijn in maart volgend jaar.

Ellemeet nieuwe nummer 2

Zondag onthulde de partij via dagblad Trouw al de nummer 2 op de lijst. Corinne Ellemeet, zorgwoordvoerder van de huidige Tweede Kamerfractie, werd daarbij gepresenteerd als de nieuwe secondant van partijleider Klaver. De huidige nummer 2 van de fractie, Kathalijne Buitenweg, maakte in augustus bekend geen tweede termijn te ambiëren.

Voor Ellemeet was dat vier jaar geleden ook geen uitgemaakte zaak. Ze was tijdens de vorige regeerperiode een paar maanden Kamerlid geweest, tijdens het zwangerschapsverlof van Linda Voortman. Ze aarzelde in de zomer van 2016 zich opnieuw te kandideren, omdat ze net een nieuwe baan had gevonden. Klaver heeft zich toen persoonlijk ingespannen haar over te halen.

Naast Ellemeet keren ook de andere gezichten uit de huidige fractie terug, een fractie die bij de verkiezingen van 2017 ruimschoots verdrievoudigd tot veertien zetels. Tom van der Lee staat op 3, de man die komend jaar de parlementaire enquête naar het Groningse gasdossier zal leiden. In de toptien verder ook landbouwwoordvoerder (en sinds kort ook de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst) Laura Bromet (nummer 4), financieel woordvoerder Bart Snels (6) en Klavers Brabantse boezemvriend Paul Smeulders (8).

Gebrek aan ervaring

Onder de nieuwkomers valt juist het gebrek aan politieke ervaring op. De twee hoogste debutanten, Senna Maatoug op 5 en Kauthar Bouchallikht op 9, hebben zelfs binnen de partij nog geen functie bekleed. Ze zijn beide jong en hebben een niet-westerse achtergrond. Maatoug (1989) werkt als beleidseconoom op het ministerie van Financiën, Bouchallikht (1994) wordt de partij als ‘klimaatactivist’ aangekondigd.

Tom van de Nieuwenhuijzen, die pas een half jaar in de Tweede Kamer zit, staat op plek 22. Wim-Jan Renkema, die twee jaar geleden de plek van Liesbeth van Tongeren in de fractie innam, is helemaal van de lijst verdwenen. Voor de ervaren Nevin Özütok – die als invalkracht in 2006 al even Kamerlid was geweest – word het spannend. Ze stond in 2017 nog op nummer 12, is nu gezakt naar 17. In de Peilingwijzer, een gewogen gemiddelde van een aantal peilingen, scoort GroenLinks tussen 13 en 15 zetels.

Zowel over het conceptverkiezingsprogramma als de kandidatenlijst moeten de leden van GroenLinks zich via congres en intern referendum nog uitspreken.