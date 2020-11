Geert Wilders doet aangifte om video

Voor PVV-leider Geert Wilders was het de „108ste aangifte” in een week. Maar wel een heftige.

Afgelopen zondag verscheen een filmpje online waarop de Turkse Nederlander Saït Çinar de PVV-leider bedreigt. „Dit is vrijheid [van] meningsuiting”, zegt Çinar in een filmpje dat op het videoplatform Dumpert.nl verscheen. Daarna schiet hij een vuurwapen leeg op een portretfoto van Wilders. „Dit is een cartoon van Geert Wilders”, zegt hij. „Motherfucker”, klinkt het tot slot.

Op Twitter schreef Wilders: „Ik had de afgelopen week al 107 keer aangifte gedaan wegens doodsbedreigingen. Dit was nummer 108. In één week. Gekkenwerk.”

Hij deelde het filmpje zondagavond zelf op Twitter. Ziek, schreef de politicus er in hoofdletters bij. Maandag deed hij aangifte, meldde het Openbaar Ministerie. Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib zegt hem te steunen: „Het is afschuwelijk dat Geert Wilders, een gekozen volksvertegenwoordiger, al jaren een onvrij leven leeft door alle doodsbedreigingen.”

Wilders wordt al jaren zwaar beveiligd vanwege het grote aantal dreigementen dat hij krijgt. Hij was niet beschikbaar voor commentaar.

Justitie beschouwt het filmpje van Çinar, die eerder al eens veroordeeld werd voor opruiing, als „een strafbare bedreiging”, schrijft het Openbaar Ministerie in Den Haag op Twitter. „Het Team Bedreigde Politici stelt alles in het werk om de persoon in het filmpje op te sporen zodat het OM hem kan vervolgen. Mocht hij in het buitenland zitten, dan wordt gekeken naar de mogelijkheden tot internationale rechtshulp.”

‘Nieuwe Osama Bin Laden’

In 2015 richtte Saït Çinar zich in een filmpje vanuit zijn auto ook al tot PVV-leider Geert Wilders. „Hé, Geert Wilders, luister even. Ik heb wat belangrijke informatie voor je. Ik heb net gedroomd over jou: ze gaan je doodmaken.” Hij herhaalt het nog een paar keer en steekt zijn middelvinger op naar de camera. Twee jaar later duikt er een filmpje op waarin hij zegt de nieuwe Osama Bin Laden te zullen worden.

Nu, zo zegt hij aan de telefoon, vindt hij het onrechtvaardig dat zijn filmpje als een bedreiging gezien wordt. „Moslims mogen niks zeggen, want dat is doodsbedreiging. Maar wat doet Geert Wilders? Hij maakt de hele moslimgemeenschap belachelijk door onze profeet te beledigen. Dan ben je toch fout bezig? Maar wat hij doet, is dan vrijheid van meningsuiting.”

Çinar ziet desgevraagd geen verschil tussen de islamkritiek van de PVV-leider en het beschieten van zijn portret. Het filmpje is volgens hem een kunstwerk. „Hij beledigt met een kunstwerk de hele profeet en miljarden mensen. Maar dat is vrijheid van meningsuiting.” Dat het OM in het geval van Çinars filmpje over „een strafbare bedreiging” spreekt, komt volgens hem doordat Nederlanders „racisten” zijn. „Jullie zien ons als honden, als terroristen. Dat is het probleem bij jullie.”

Çinar ontkent dat zijn filmpje iets te maken heeft met de verontwaardiging over een spotprent van Joep Bertrams, die in een klaslokaal op het Emmauscollege, een middelbare school in Rotterdam, hing. Hierop was een onthoofde cartoonist van het satirische blad Charlie Hebdo te zien die zijn tong uitsteekt naar een jihadist. De leraar die de prent ophing werd bedreigd en dook vorige week onder.

Eind 2014 werd Çinar al eens veroordeeld voor opruiing, het oproepen tot geweld, tegen Joden. Op de Facebookpagina van zijn Haagse rijschool Altijdgeslaagd.nl deelde hij vanuit Turkije een filmpje waarin hij Joden met zombies vergelijkt en „kankerzionisten” noemt die dood of kapot moeten. Hij schiet in dat filmpje volgens de rechtbank een aantal keer met twee op „een vuurwapen gelijkende voorwerpen” die hij in zijn broekband gestoken had. Op de vraag of Çinar in het jongste filmpje een vergelijkbaar vuurwapen gebruikte, heeft hij „geen commentaar”. Wel zegt hij: „Ik ben in Nederland, niet in Turkije. Dat mag je ook vermelden.”

Çinar werd destijds gearresteerd op Schiphol, na een vlucht vanuit Turkije terug naar Nederland. De rechtbank in Amsterdam veroordeelde hem eind 2014 tot een celstraf van 60 dagen, waarvan 44 voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaar. De rechtbank ging niet mee in de eis van het OM om Çinar te verbieden Facebook nog te gebruiken. Dat was, zo schreef de rechtbank in het vonnis, „een te vergaande inperking van de vrijheid van verdachte om zijn mening te uiten”. Ook was zijn bedrijfsvoering te afhankelijk van het sociale netwerk. Wel legde de rechtbank hem deelname aan „een diagnostisch onderzoek” en eventuele behandeling op.

Aan het eind van het telefoongesprek zegt Çinar toch een verschil tussen het beschieten van het portret en de uitlatingen van Wilders te zien. „Ik pak één persoon aan, maar Wilders beledigt miljarden moslims. Dat is een groot verschil. Wat is dit, man? Dat is toch niet rechtvaardig?”