Fluïde figuren in een Afrofuturistische wereld

Beeldende kunst Sandra Mujinga: Midnight T/m 13/12, De Vleeshal, Middelburg (i.v.m. coronamaatregelen tijdelijk gesloten t/m 19/11). Inl: vleeshal.nl ●●●●●

Alsof je de wereld van de geesten betreedt. Voor haar nieuwe solo in De Vleeshal in Middelburg heeft Sandra Mujinga (1989) de ruimte in duister gehuld. En vervolgens gescheiden in twee delen: vooraan, badend in diepgroen licht, staan vijf onheilspellende figuren. Ze zijn meer dan mansgroot en opgetrokken uit zwarte lappen, op zo’n manier dat er een subtiele spanning ontstaat: hoe groot en donker en dreigend ze ook zijn, ze hebben óók nauwelijks volume. Daardoor onttrekken ze zich aan de normale wetten van de fysica – alsof hun lijf variabel is en ze naar wens overal tussendoor kunnen glippen.

Iets soortgelijks geldt voor de figuur in Mujinga’s tweede werk. Die bestaat uit een mansgroot hologram dat achterin de tweede ruimte zweeft. Ook deze figuur is fluïde, het gewaad dat zij of hij draagt vloeit en bolt en krimpt en het hoofd is niet meer dan een contour – alsof er een wezen vanuit de wereld van de geesten tot ons komt. Niet voor niets wordt deze hologramtechniek onder andere gebruikt om overleden popsterren, van André Hazes tot Michael Jackson, tijdens concerten ‘tot leven’ te wekken.

Mujinga’s solo heet Midnight en je begrijpt al snel waarom: deze tentoonstelling verbeeldt een tussenwereld, het moment dat dingen vloeibaar zijn, zomaar van de ene staat in de andere kunnen overgaan. Het mooiste voorbeeld daarvan is het groene licht in de eerste ruimte, dat doet denken aan een green screen: zo’n groen scherm dat in film- en televisiestudio’s wordt gebruikt om elke ‘werkelijkheid’ op te projecteren die je maar wenst. Dat lijkt verleidelijk, maar ondergraaft ook elk besef van zekerheid en vastigheid.

Sandra Mujinga’s expositie Midnight in De Vleeshal, Middelburg. Foto Gunnar Meier

Door dat licht, in combinatie met de zwarte schimmen, raakt Mujinga aan een actueel-universeel thema: de dreiging en de onzekerheid die je in deze tijd van klimaatdebatten en corona en polarisatie steeds vaker ervaart doordat de verschillende kampen hun eigen green screen voor de werkelijkheid plaatsen.

Afrofuturisme

Maar Mujinga gaat het om meer. Ze verbeeldt in Midnight óók het gevoel van een zwarte vrouw die zich nooit volledig op haar plaats voelt in een witte samenleving – en mede daarom een nieuwe, eigen werkelijkheid creëert. Mujinga is gefascineerd door Afrofuturisme, een stroming die de cultuur van het Afrikaanse continent verbindt met technologie en sciencefiction, en zo de zwarte gemeenschap de gelegenheid geeft zich een nieuwe, sterkte, eigenzinnige toekomst voor te stellen.

Afrofuturisme biedt nieuwe perspectieven aan de zwarte cultuur, nieuwe openingen, terwijl ze tegelijk geworteld is in de zwarte geschiedenis – en dat is ook precies wat Mujinga’s werk krachtig maakt. In Midnight toont ze het universele gevoel dat je ronddwaalt in limbo, en ondertussen openingen zoekt naar een toekomst – niet vanuit onmacht, maar omdat de buitenwereld simpelweg nog niet synchroon loopt met jouw eigen persoon, je identiteit, je ideeën. Juist door deze ‘staat’ te tonen als een tussenwereld, dreigend, spannend, maar ook met perspectief, laat Mujinga zien dat ‘midnight’ niet het einde hoeft te betekenen. Er komt weer licht.