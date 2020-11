De lokale bui is big business

René Westening is dol op windsurfen. In de jaren negentig trekt hij geregeld met zijn fietsje richting Loos-drecht. Maar windsurfers behoeven wind, en dus belt hij voor vertrek altijd even met de weertelefoonlijn voor de windverwachting. De keren dat Westening voor niets naar Loosdrecht fietst, zijn echter op talloze handen te tellen: erg betrouwbaar is de weersvoorspelling niet.

Dertig jaar later is Westening samen met compagnon Menno Bom de man achter Infoplaza, een van de belangrijkste weerbedrijven van Nederland. Infoplaza mag dan wellicht niet direct een belletje doen rinkelen: ‘hun’ weer is overal. Het bedrijf begon ooit als uitgever van Weerplaza, breidde het ‘weerimperium’ twee jaar geleden uit met Buienalarm, en kocht in augustus ook Weeronline.

Infoplaza begon in 2008 met zes werknemers, maar dat zijn er inmiddels 105. De omzet wordt door investeerder Bolster ingeschaald op zo’n 13,5 miljoen euro. Naast de weersites en -apps verzorgt het weerberichten voor kranten van DPG Media en het NOS Journaal. Westening: „We noemen onszelf weleens het ANP van de weerindustrie.”

Waar het weer begin jaren negentig nog een vorm van overheidscommunicatie was, is de lokale regenbui inmiddels een commerciële aangelegenheid geworden. In de jaren negentig zwengelde de overheid een sterke privatiseringsgolf aan, waardoor de commerciële activiteiten van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) grotendeels werden geprivatiseerd. In 2001 werd zelfs bij wet bepaald dat het KNMI commerciële bedrijven niet in de weg mag zitten met zijn berichtgeving en activiteiten.

Emeritus hoogleraar meteorologie Bert Holtslag (Wageningen University) zag de weermarkt flink veranderen. „De groei op de weermarkt laat zich vooral verklaren door het interessante en grillige weer in Nederland. De laatste tijd zie je bovendien veel meer weerextremen, onder meer door de klimaatverandering.” Volgens Holtslag is de economie ook afhankelijker geworden van het weer. „Er is een grote behoefte ontstaan aan informatie over zon en wind voor de energievoorziening.”

Website van het jaar

Ook Niels de Kind is een fanatiek wind- en kitesurfer. Waar wind is, is weer, en De Kind hield zich daar meer dan gemiddeld mee bezig. Zijn carrière in de internetwereld – beginnend in 2000 als business-manager bij ilse.nl – en weerinteresse culmineerde in 2011 in ‘Head of Buienradar’, de bekendste weerwebsite van Nederland, dat RTL in 2011 voor een onbekend bedrag overnam. De website, sinds 2006 in de lucht, voorspelt (als het meezit) precies waar en hoe laat het gaat regenen. Buienradar was de eerste die het weer gratis aanbood op het internet.

Een succesformule. Buienradar werd in 2018 en 2019 uitgeroepen tot website van het jaar in de categorie ‘weer en verkeer’ door vakblad Emerce. Buienradar communiceert niet over de omzet, maar volgens De Kind is het een „erg gezonde tak” van RTL Nederland. De Kind: „De belangrijkste pijler van ons succes is dat we altijd in de lucht zijn. Op een heftige dag in augustus, met veel regen en onweer, hadden we 6,5 miljoen unieke bezoekers op de website en apps, maar zijn we niet één keer uit de lucht geweest. De concurrentie kon het grote verkeer naar de website niet aan.”

Aan de website van Buienradar werken tien mensen. Er zijn daarnaast zeven meteorologen en weerpresentatoren bij RTL die diensten leveren, zoals bijdragen voor sociale media, weerberichten en artikelen.

Buienradar zag de concurrentie in de loop van de jaren toenemen. De Kind: „We zijn niet zozeer de beste als het gaat om weermodellen, maar wel in hoe we die moeten vertalen naar een sterke look and feel voor de gebruiker. Wat wij doen werkt blijkbaar, maar het helpt ook dat we de eerste waren.”

Die naamsbekendheid heeft Infoplaza minder, ondanks drie grote weerdiensten. Weerplaza is de oudste, en maakt sinds het begin in 2008 deel uit van het bedrijf. Buienalarm werd in 2018 voor een onbekend bedrag overgenomen, vooral om de concurrentie aan te gaan met Buienradar. Eerder dit jaar kocht het bedrijf ook website Weeronline met behulp van een investeringsmaatschappij die daarvoor een belang kreeg van 42,5 procent in Infoplaza. Westening: „Opgeteld zijn we de nummer één in Nederland qua bereik, maar we zijn niet het nummer één merk. Ons manco is dat we ons verhaal te weinig vertellen. We zijn toch meer die weernerds die vooral bezig zijn met technologie en de klanten.”

Andere verdienmodellen

De coronacrisis raakte de advertentiemarkt behoorlijk hard, en ook Buienradar en Infoplaza ontkwamen niet aan de gevolgen. Zeker voor Buienradar zijn de advertenties met afstand de belangrijkste inkomstenbron. De Kind: „De advertentiemarkt staat enorm onder druk, dus we zijn noodgedwongen volop aan het zoeken naar nieuwe verdienmodellen. We hebben een paar jaar geleden bijvoorbeeld al Buienradar Plus – een advertentievrije Buienradar die 3,49 per jaar kost – geïntroduceerd. Dat zit nu nog in de pilotfase.”

Voor Westening is het wegvallen van advertentie-inkomsten minder zorgelijk, omdat Infoplaza veel samenwerkt met bedrijven in de vervoer- en energiesector en concertorganisaties. „De economie is heel gevoelig geworden voor het weer. Inmiddels gaat het om veel meer dingen dan om de vraag of de zon gaat schijnen. We voorzien een bedrijf als ProRail bijvoorbeeld van blaadjesinformatie, spoorstaaftemperatuur en meldingen van ijs op de bovenleiding. Het weer is allang geen kwestie meer van: ‘Waar gaat het om 18.00 uur regenen?’”

Weersvoorspelling van Google

Over onderlinge concurrentie maken beide partijen zich weinig zorgen: Buienradar heeft de naam en het bereik, terwijl Infoplaza langlopende contracten heeft met talloze media en bedrijven. Ondertussen lijkt de concurrentie op de weermarkt uit onverwachte hoek te komen. Typ op Google ‘weer Amsterdam’ in, en de weersvoorspelling van Google, op basis van eigen data, staat bovenaan. Weeronline en Buienradar volgen pas daarna. Westening vreest voorlopig niet: „We zien Google steeds meer opschuiven in de keten, maar ze zijn geen weerbedrijf. Ik denk niet dat ze hier een hele afdeling met meteorologen gaan neerzetten. Zij kopen data in en bieden het aan op een Google-achtige manier. Maar bij het aanbieden van weer komt veel meer kijken.”

De Kind ziet bovendien weinig groeipotentieel op de markt: „Er zijn genoeg goede internationale weerapps, maar die bekijken het weer vooral global. Ons voordeel is dat weer toch echt local is. Dat kun je niet alleen met modellen en algoritmes afdoen.”

Eerder dit jaar mengde ook Talpa zich in de strijd om de regencheckers, door de overname van de website Weer.nl. Over de new kid on the block maken De Kind en Westening zich weinig zorgen, omdat ze denken dat de markt aardig verzadigd is. Een woordvoerder van Talpa laat weten dat het weer geen prioriteit is voor de strategie van het mediabedrijf. „We hebben Weer.nl destijds gekocht om te kunnen zorgen voor een continue kwalitatieve berichtgeving over het weer op radio, tv en online. Weer.nl is een heel mooie aanvulling op ons totale aanbod aan informatie en diensten. Maar wij zijn verder niet actief in de online weerindustrie.”

Er zijn nog wel nieuwe doelgroepen aan te boren. Zo zit Weeronline inmiddels op TikTok, vooral populair onder jongeren. Westening: „Mijn dochter van dertien kijkt voor het weer niet meer naar het NOS Journaal, dus die heeft een ander idee bij het weer dan het beeld van meteorologen op televisie. Elk land in Europa heeft in het weer zijn eigen weerdiensten, gezichten, en radiostemmen. Die herkenbaarheid is belangrijk, ook voor nieuwe generaties.”

Nationaal kenniscentrum

Hoogleraar Holtslag ziet zowel positieve als negatieve kanten van de vercommercialisering van de weermarkt: „De kwaliteit van de weersverwachting is over het geheel vooruitgegaan door betere waarneemmethoden, fijnmazige modellen en betere interpretatiemethoden. De commerciële weerbedrijven profiteren daar ook van, maar hun berichten zijn vaak wel meer gericht op snelle en soms te voortijdige berichtgeving.” Hij ziet een risico „dat er overdreven wordt gerapporteerd over verwachte extreme weersituaties, die anders uitpakken”.

En wat is de rol van het KNMI nog, als De Kind en Westening er niet meer op varen bij hun surfuitstapjes? Zijn rol is inderdaad anders dan in de jaren negentig, zegt hoogleraar Holtslag: „Het KNMI richt zich nu vooral op algemene weersverwachtingen van weer voor het publiek, en bijvoorbeeld de luchtvaart. Ze nemen dus wel degelijk waar, en bieden bijvoorbeeld nog steeds zeer kwalitatieve weerinformatie, zonder advertenties.” In 2017 brachten ze een advertentievrije app uit. Alleen lijkt die nog flink achter te lopen bij de downloadcijfers van andere weerapps.

Het KNMI speelt als nationaal kennis- en datacentrum nog een cruciale rol. Het heeft 48 weerstations verspreid over Nederland en de Noordzee, waarschuwt voor extreem weer en stelt prognoses op om Nederland op lange termijn ‘veilig te houden’ aan de hand van klimaatrisico’s. Ook bij het KNMI is het weer inmiddels veel meer dan het voorspellen van dat ene windje in Loosdrecht.