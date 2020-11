Amsterdamse huisartsen nemen deel coronapatiënten over van ziekenhuizen

Bevestigde coronagevallen passeren grens van vijftig miljoen

Het aantal mensen bij wie besmetting met het coronavirus is vastgesteld, is wereldwijd de vijftig miljoen gepasseerd. Maandagochtend stond de teller van de Johns Hopkins Universiteit op 50,4 miljoen positieve gevallen en ruim 1,2 miljoen doden. Bijna de helft van die besmettingen werd vastgesteld op het Amerikaanse continent: 21,4 miljoen.

In grote delen van het wereld schommelt het aantal nieuwe besmettingen, maar is nog altijd een stijgende lijn te ontwaren, laten cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zien. Een deel van de stijging zal te verklaren zijn door verbeterde testmogelijkheden. Toch ziet de WHO ook dat het virus zich verder verspreidt in met name Europa. Ook in het oostelijke Middellandse Zeegebied loopt het aantal positieve gevallen op.

De grootste aantallen besmettingen zijn geteld in de VS (10 miljoen), India (8,6 miljoen) en Brazilië (5,7 miljoen). Frankrijk staat op plek vier met 1,8 miljoen positieve tests. Er zijn volgens de Johns Hopkins Universiteit 16 miljoen mensen met corona die nog niet genezen of overleden zijn. 5,8 miljoen van deze zogenoemde actieve besmettingen wonen in de VS. De rest van de top vijf bestaat uit Europese landen: Frankrijk, het VK, Spanje en Italië. Die landen tellen tussen de 1,7 miljoen en ruim 558.000 actieve besmettingen. Omdat niet iedereen die besmet is, is getest zal het werkelijke aantal hoger liggen. Nederlandse besmettingscijfers worden iedere dag doorgaans rond 14.00 uur gepubliceerd door het RIVM.