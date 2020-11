China verwacht onder Biden een overgangsperiode

Mag China blij zijn met Joe Biden als nieuwe president van de Verenigde Staten, China’s grootste rivaal? Of was het voor de Chinese regering beter geweest als Trump aan de macht was gebleven? Chinese staatsmedia laten zich daar niet expliciet over uit, maar de Global Times, een krant die wordt uitgegeven onder auspiciën van partijkrant Volksdagblad, kwam dit weekeinde wel met een opvallend hoopvol stuk.

Experts zeggen in de Global Times niet te verwachten dat de VS onder Biden hun fundamentele vijandschap jegens China laten varen, maar hebben wel hoop dat de verhoudingen op een aantal vlakken verbeteren, onder meer op het gebied van het klimaat, de bestrijding van Covid-19 en de ontwikkeling van vaccins.

„Biden zal meer gematigd en meer volwassen zijn in zijn aanpak van buitenlandse zaken”, zegt Jin Cangrong, expert internationale relaties aan de Renmin Universiteit in Beijing. Hij verwacht dat er onder Biden een „bufferperiode” in de betrekkingen aanbreekt.

Anti-Chinees sentiment

Het is overigens niet per se een voordeel voor China als Biden meer gaat inzetten op goede betrekkingen met onder meer Europa en internationale organisaties. Immers, het anti-Chinese sentiment is nu wereldwijd veel sterker dan toen Trump vier jaar geleden aan de macht kwam. Misschien wordt Biden dus wel de president die erin slaagt om een breed gedragen internationale coalitie te vormen, welke China’s groeiende internationale dominantie wil keren.

Een andere expert stelt, eveneens in de Global Times, niet te verwachten dat Biden de economieën van de VS en China volledig van elkaar zal ontkoppelen.

In China leeft daarnaast de hoop dat er met Biden beter te praten valt over de heffingen die de regering-Trump aan China heeft opgelegd tijdens de recente handelsoorlog.

De Engelstalige staatskrant China Daily zegt in een commentaar dat betere betrekkingen beginnen met de handelsrelatie: „Het is een van de laatste draden die beide kanten met elkaar verbindt. Het is opmerkelijk dat Beijing noch Washington geprobeerd heeft om de zwaar bevochten zogenaamde eerste-fase-deal van tafel te vegen”, aldus de krant. De eerste-fase-deal, gesloten in december 2019, vormt de opmaat naar een breder handelsakkoord.

Taiwan

Voor Taiwan, door China beschouwd als een afvallige provincie, is de verkiezing van Biden geen goed nieuws. Trump liet zich, nog vóór hij destijds in functie trad, al feliciteren door de Taiwanese president Tsai Ing-wen. Dat was tegen het geldende protocol, want de VS erkennen Taiwan niet als zelfstandig land. Ook was Trump ruimhartig als het ging om het toezeggen van wapenleveranties aan Taiwan. Biden daarentegen, zal naar verwachting minder vaak de provocatie met China opzoeken, als het gaat om Taiwan.

De aandacht voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen was in China beperkt en eenzijdig. Het Chinese publiek kreeg vooral de boodschap te horen dat de verkiezingen een aanfluiting zijn, dat ze tot geweld en verdeeldheid leiden en dat een land beter af is als de leider niet afhankelijk is van de gunst van de kiezer.

Helemaal gerust op betere tijden is de Global Times overigens niet. „China moet een land worden dat de Verenigde Staten niet kunnen onderdrukken of destabiliseren, zodat samenwerking met China de beste optie voor de VS is als zij hun nationale belangen willen behartigen”, aldus de krant.