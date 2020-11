Campagne Trump: week van rechtszaken om stembusfraude

De GSA heeft echter nog geen budgetten vrijgegeven of anderszins contact gehad met de Democraten. De organisatie heeft laten weten te willen wachten tot alle tellingen, hertellingen en rechtszaken zijn afgerond. Dit terwijl doorgaans de instantie met het transitieteam al aan de slag gaat nadat een winnaar is uitgeroepen. Volgens de GSA volgt het nu de grondwet door de definitieve uitslag af te wachten.

Campagneteam Trump bereidt processen over stembusfraude voor

Na zijn overwinningsspeech richt ‘president-elect’ Joe Biden zich op de inauguratie en zijn toekomstige beleid, zoals een pakket Covid-maatregelen en zijn eerste schreden op het internationale toneel. Maar de Democraat wordt pas in januari beëdigd als nieuwe president. De transitieperiode belooft chaotisch te worden - al was het maar omdat de huidige president Donald Trump vooralsnog weigert de uitslag te erkennen en zegt nog altijd stappen te willen ondernemen om hertellingen te eisen. Volgens hem en zijn team is in de belangrijke swing states grootschalige stembusfraude gepleegd.

Campagnemedewerkers zullen nog deze week vier of vijf rechtszaken aanspannen om dat gesjoemel aan te tonen, kondigde Trumps persoonlijke advocaat Rudy Giuliani zondag aan in het programma Sunday Morning Futures bij Fox. De politieke-nieuwswebsite Axios meldt dat voor de staten Georgia, Arizona en Pennsylvania teams zijn samengesteld voor de rechtsgang. „We willen beslagen ten ijs komen en voldoende mankracht kunnen inzetten voor de juridische strijd”, tekent Axios op uit een - anonieme - bron. In dezelfde staten zouden ook nog grote bijeenkomsten worden georganiseerd „met als focus het juridische proces”. De president wil het tijdens die rally’s onder meer hebben over de stemmen die zouden zijn uitgebracht namens overledenen kiezers.

Geloven alle nu ingezette Trump-getrouwen net als hij dat via de rechtszaken inderdaad verkiezingsfraude aan het licht komt? Persbureau AP schrijft maandagochtend dat de rechtsgang volgens sommige ingewijden eerder een manier is om Trumps aanhangers nog aan zijn zijde te houden en om de president een extra uitweg te geven, een laatste strohalm, voordat hij een verlies moet aanvaarden dat hij nog niet helemaal kan bevatten.

President Donald Trump deelde via Twitter clips uit praatprogramma’s waarin prominenten spraken over de aankomende rechtszaken: